Jardim fala sobre eliminação do Cruzeiro na Sula: "Não podemos jogar essa competição no futuro"

O Cruzeiro ficou no empate com o Mushuc Runa-EQU, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico de Riobamba. O técnico Leonardo Jardim falou sobre a eliminação do Cruzeiro na competição.

"É uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar essa competição. Nós não podemos jogar essa competição no futuro. Acho que os cruzeirenses também não querem jogar essa competição. Queremos jogar outra competição, a competição em que jogam os melhores", disse Leonardo Jardim em entrevista coletiva.

"Em primeiro lugar, temos que ser claros que não fomos eliminados hoje. Fomos eliminados pelos três jogos que fizemos nas primeiras três rodadas. Hoje, havia uma equipe competitiva. Uma equipe mesmo com algumas mexidas, com alguns jogadores menos utilizados e com outros jovens, que também é uma aposta nossa no Cruzeiro. Vi uma equipe que, mesmo sofrendo um gol, procurou sempre o melhor resultado", acrescentou.

Em campo, Carlos Orejuela abriu o placar para o Mushuc Runa já no segundo tempo. Em seguida, Lautaro Díaz deixou tudo igual para o Cruzeiro. Com o empate, a equipe mineira foi eliminada ainda na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A Raposa não venceu nenhum jogo na competição e segue na lanterna do grupo E, com apenas um ponto somado. Por outro lado, a equipe equatoriana é a líder da chave, com dez pontos conquistados.

"Na parte final, foi um jogo mais direto e tentamos chegar ao gol. Mas, como disse, não foi suficiente. Mas, sinceramente, não estou satisfeito por empate, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito com o empate", finalizou Leonardo Jardim.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o próximo compromisso do Cruzeiro na Copa Sul-Americana é no dia 14 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Palestino-CHI, no Mineirão.

A Raposa volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Sport, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Cruzeiro ocupa a 4ª posição, com 13 pontos conquistados. A equipe nordestina é a lanterna da competição, com dois pontos.