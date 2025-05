Mundial de Surfe: Italo quebra prancha, é eliminado e pode perder liderança

Líder do ranking mundial, Italo Ferreira deu adeus precocemente à etapa da Gold Coast, realizada em Burleigh Heads, na Austrália. Em uma bateria marcada por imprevistos e frustração, o brasileiro acabou eliminado ainda no Round de 32 pelo veterano Julian Wilson — seu velho algoz no circuito — e agora pode perder a liderança do ranking.

O que aconteceu

Logo na primeira onda, com pouco mais de dois minutos de bateria, Italo arriscou um aéreo alto, caiu com força sobre a prancha e quebrou o equipamento.

Ele foi obrigado a sair do mar para buscar uma prancha reserva, perdendo cerca de cinco minutos preciosos — tempo considerável em uma disputa de apenas 30 minutos, ainda mais em um pico como Burleigh, onde a entrada é difícil por causa das pedras escorregadias.

Enquanto o campeão olímpico tentava voltar ao outside, Julian aproveitou o line-up vazio. O australiano encaixou duas boas ondas usando seu surfe de borda clássico e ainda manteve a prioridade, colocando pressão logo no início da disputa. Quando Italo finalmente retornou ao pico, Julian já havia somado 9,30 pontos, vantagem que se mostrou decisiva.

Julian Wilson entrou como convidado no evento Imagem: Andrew Shield/WSL

Sem prioridade e contra o relógio, o potiguar precisou se expor mais. Arriscou manobras aéreas e tentou acelerar sua pontuação, mas cometeu erros incomuns — ora caía nas finalizações, ora escolhia ondas com pouco potencial. Enquanto isso, Julian mantinha a calma, administrava a liderança e seguia com boas decisões.

No fim, vitória do australiano por 11,33 a 8,00, selando sua vaga nas oitavas de final e ampliando uma escrita incômoda para Italo: agora são cinco confrontos diretos no CT, e cinco vitórias de Julian.

Volta de Julian

Aos 36 anos, Wilson está longe do circuito principal desde 2021. Este ano, voltou a competir em algumas etapas do Qualifying Series e recebeu um convite especial para disputar o Challenger Series — divisão de acesso que pode recolocá-lo na elite.

Apesar da eliminação precoce, Italo ainda lidera o ranking, mas pode ser ultrapassado por Yago Dora, que segue vivo na etapa. Mesmo assim, o potiguar continua bem posicionado na corrida por uma vaga no WSL Finals, que define o campeão da temporada em Fiji.