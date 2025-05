Internacional encara Atlético Nacional na Colômbia para se firmar no Grupo F da Libertadores

Na busca de retomar o protagonismo e encaminhar a vaga às oitavas de final da Copa Libertadores, o Internacional entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético Nacional, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo F.

Invicto na competição, mas ainda sem embalar, o time colorado ocupa a segunda colocação da chave com cinco pontos e vem de um movimentado empate por 3 a 3 com o Nacional-URU. A equipe de Roger Machado precisa pontuar fora de casa para evitar complicações em uma das chaves mais equilibradas do torneio, conhecida como o "grupo da morte".

O Atlético Nacional, por sua vez, vive situação delicada. Com apenas três pontos, o time colombiano tenta manter os 100% de aproveitamento como mandante - venceu o Nacional por 3 a 0 em Medellín - e recuperar terreno após a derrota por 1 a 0 para o Bahia na rodada anterior. Embora distante dos seus melhores dias, o clube aposta no fator casa para seguir vivo na disputa.

Historicamente, o Inter nunca venceu pela Libertadores atuando na Colômbia. Em sete partidas como visitante no país, foram cinco empates e duas derrotas. Contra o Atlético Nacional, o retrospecto é equilibrado: uma vitória para cada lado e um empate.

A principal esperança colorada está na recuperação de Alan Patrick. O meia, que deixou a partida contra o Corinthians com dores na coxa, treinou normalmente e viajou com a delegação para a Colômbia. Protagonista da equipe na temporada, deve estar em campo desde o início. Também estão à disposição o volante Diego Rosa, recuperado de lesão, e Lucca, liberado após incômodo muscular.

No meio-campo, Roger Machado ainda avalia as melhores alternativas. Bruno Henrique, Bruno Tabata e Thiago Maia disputam duas vagas no setor, enquanto o treinador busca encontrar o equilíbrio ideal entre intensidade, marcação e criatividade para um jogo decisivo.

"A gente sabe da responsabilidade que é jogar fora de casa na Libertadores, ainda mais contra uma equipe tradicional como o Atlético Nacional. Mas também confiamos muito no que esse grupo tem mostrado, especialmente na forma como competimos mesmo nos momentos difíceis", disse o treinador.

O Atlético Nacional aposta no fator casa e no retorno do meia Hinestroza, que cumpriu suspensão, para reagir na Libertadores e manter viva a esperança de classificação. Em meio a uma temporada irregular, os colombianos depositam confiança na experiência do goleiro David Ospina, principal nome da equipe, para segurar o ataque do Internacional.

"Temos respeito pelo Inter, mas em casa somos fortes. A volta do Hinestroza nos dá mais volume pelo meio, e o Ospina é a nossa referência de segurança lá atrás. Vamos jogar com coragem e inteligência para somar os três pontos", afirmou o técnico Javier Gandolfi.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO NACIONAL X INTERNACIONAL

ATLÉTICO NACIONAL - Ospina; Camilo Cándido, Valero, Tesillo e Román; Uribe, Campuzano, Hinestroza, Cardona e Sarmiento; Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Thiago Maia, Alan Patrick (Óscar Romero) e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL).