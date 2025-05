Intensidade e Estêvão anulado: como São Paulo pode vencer o Palmeiras

Palmeiras e São Paulo fazem clássico pelo Brasileirão no próximo domingo (11). Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira apontaram caminhos que podem ajudar a equipe tricolor a derrotar o rival.

O São Paulo está invicto no Brasileirão, mas venceu apenas um dos sete jogos que fez. Com nove pontos, a equipe é a 11ª. Já o Palmeiras é o líder da competição, com 16 pontos.

Arnaldo: Enzo Díaz foi bem contra o Estêvão

O Enzo Díaz marcou bem o Estêvão todas as vezes que jogou, as duas no Allianz. Ele é muito mais marcador do que o Wendell. [...] Na lateral esquerda, se fosse pensar só na marcação do Estêvão, [tem que jogar] o Enzo, com certeza.

Arnaldo Ribeiro

Renan: São Paulo deve estar preparado para duelos físicos

Eu vejo um jogo muito no detalhe, do duelo individual. Que o São Paulo esteja preparado para esses duelos, porque o Palmeiras, além de ter qualidade, é um time que tem isso fisicamente, com o Richard Ríos, o Martínez - que desce a porrada. O Piquerez é forte fisicamente, o Vitor Roque é um jogador de velocidade e força.

Então vão ser muitos duelos físicos e individuais, cada um no seu setor. Acho que o São Paulo precisa de muita força neste jogo.

Renan Teixeira

