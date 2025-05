Huracán vence Racing-URU e deixa Corinthians mais longe de vaga direta às oitavas

O Corinthians ficou mais distante da classificação direta para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Huracán derrotou o Racing-URU em Montevidéu, por 3 a 1, e abriu cinco pontos de vantagem para o Timão no Grupo C do torneio continental.

Líder da chave, a equipe argentina pulou para dez pontos na tabela de classificação, seguida pelo América de Cali, com seis. O Corinthians é o terceiro colocado, com cinco pontos, enquanto o Racing ocupa a lanterna.

O time do Parque São Jorge, portanto, não depende mais somente de si para avançar diretamente às oitavas de final da competição. Para atingir tal feito, os comandados de Dorival Júnior precisariam vencer os próximos dois jogos e torcer por uma derrota do Huracán diante do América de Cali na próxima rodada.

O caminho mais fácil para o Timão é tentar a vaga nas oitavas via playoffs. Para isso, basta vencer os dois confrontos restantes na fase de grupos.

Todos os segundos colocados das chaves da Sul-Americana disputarão um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores, em confrontos definidos através de sorteio. Apenas os primeiros vão diretamente à fase de mata-mata.

O Corinthians, que vem de um empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena, tem mais dois jogos pela frente, ambos fora de casa. Na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), a equipe alvinegra visita o Racing, em Montevidéu. Já no dia 27 de maio (terça-feira), às 21h30, encara o Huracán no estádio El Palacio.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Mirassol, em embate marcado para as 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia.