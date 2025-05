Huracán vence Racing e diminui as chances de classificação do Corinthians na Sul-Americana

O Huracán-ARG deu um grande passo rumo à classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, ao derrotar, por 3 a 1, o Racing-URU, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo C.

O resultado foi ruim para o Corinthians, que viu o time argentino ficar perto da vaga da chave para a próxima fase. O time segundo colocado terá de disputar um playoff com um terceiro classificado em um grupo da Libertadores.

O Huracán chegou aos dez pontos, enquanto o América de Cali soma seis e o Corinthians, cinco. O Racing, eliminado, ainda não marcou ponto. Restam duas rodadas. O Corinthians enfrenta Racing (dia 15) e o Huracán (dia 27), ambos os jogos fora de casa.

No jogo desta quinta-feira, Tomatis abriu o placar para o Racing, aos 25 minutos do primeiro tempo. Urzi, aos 41, empatou para o Huracán. A virada argentina veio na etapa final, com gols de Pereyra, aos dez, e Cabral, aos 50 minutos.