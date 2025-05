Fluminense e Atlético-MG defendem a liderança na Copa Sul-Americana

Fluminense e Atlético-MG têm compromissos importantes nesta quinta-feira, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Os dois iniciaram a rodada na liderança e querem seguir da mesma forma.

O Fluminense entra em campo às 21h30, quando visita o GV San José, da Bolívia, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Com sete pontos, o time brasileiro ainda está invicto e quer terminar mais uma rodada na ponta do Grupo F. Também chega motivado após superar o Sport, por 2 a 1, em casa, pelo Brasileirão, no fim de semana. Já os bolivianos estão em quarto e último lugar, com apenas um ponto.

Um pouco mais cedo, às 19h, o Atlético-MG também joga fora de casa, no estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile, diante do Deportes Iquique. Os brasileiros lideram com cinco pontos e quatro de saldo de gols, enquanto os chilenos têm um, em quarto lugar. Caracas, também com cinco pontos, mas com um de saldo, e Cienciano, com três pontos, completam o Grupo H. Eles também jogam nesta quinta-feira, às 23h.

A noite ainda contará com o duelo entre Racing-URU e Huracán-ARG no Grupo C. Os argentinos, líderes com sete pontos, podem ficar muito perto da classificação direta em chave que tem o Corinthians, terceiro colocado com cinco.

Na primeira fase, apenas os líderes de cada chave avançam direto às oitavas de final. Os vice-líderes vão para os playoffs, enfrentando algum time que ficou em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Deportes Iquique (CHI) x Atlético-MG

Racing (URU) x Huracán (ARG)

21h30

San Jose (BOL) x Fluminense

23h

Cienciano (PER) x Caracas (VEN)