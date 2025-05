Será difícil o Flamengo acompanhar o Palmeiras nesta temporada, diz Arnaldo

O Flamengo terá dificuldade para acompanhar o ritmo do Palmeiras nesta temporada, destacou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (8).

Na opinião do colunista, há uma disparidade de "vigor e energia" entre os times de Abel Ferreira e Filipe Luís.

O Flamengo, há algum tempo, talvez não tenha tudo aquilo que a gente imagina. As comparações com o Palmeiras vão continuar a temporada toda, e aí você compara tempo de trabalho de técnico, elenco, capacidade de trocas, vigor, energia — não dá para comparar o time do Flamengo com o do Palmeiras em termos de vigor e energia.

O time do Flamengo já tem jogadores mais velhos, já não consegue manter uma marcação por pressão, tem um monte de situações e vai ter dificuldade em conciliar as duas competições [Brasileiro e Libertadores]. Teve dificuldade no Mineirão e teve dificuldade na Argentina.

Vai ser difícil para o Flamengo acompanhar o Palmeiras nesta temporada.

Arnaldo Ribeiro

Ontem, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño fora de casa, se classificou ao mata-mata e segue 100%.

Também fora de casa, o Flamengo ficou no empate contra o Central Córdoba, estacionou na terceira colocação com cinco pontos e precisa vencer bem as duas últimas partidas em casa para se classificar.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra