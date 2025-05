Finalista, Casemiro soma quatro participações em gols no mata-mata da Liga Europa; veja números

Nesta quinta-feira, o Manchester United voltou a vencer o Athletic Bilbao, desta vez por 4 a 1, de virada, e avançou à grande final da Liga Europa. O brasileiro Casemiro foi o autor do segundo tento da equipe inglesa no duelo e, assim, alcançou sua quarta participação em gols no mata-mata da competição.

Desde a ida das oitavas, foram seis partidas disputadas e duas assistências, além de dois gols anotados. Os dois passes vieram na vitória por 5 a 4 sobre o Lyon, pelo jogo de volta das quartas de final. Já o primeiro gol foi marcado no confronto de ida contra o Athletic Bilbao, enquanto o segundo e último até aqui veio nesta quinta-feira.

Casemiro no mata-mata da Europa League: ? 6 jogos

? 2 gols

? 2 assistências

? 4 participações em gols (!)

? 4 passes decisivos

? 22 desarmes (3.7 /j!)

? 54 ações defensivas (9.0 /j!)

? 30 bolas recuperadas (5.0 /j!)

? 46 duelos ganhos (7.7 /j!)

? Nota Sofascore 7.75... pic.twitter.com/A6IZMvRM2h ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 8, 2025

Além dos gols, Casemiro também se destaca pela solidez defensiva. Segundo o Sofascore, o atleta soma 22 desarmes - uma média de 3,7 por partida - e 30 bolas recuperadas.

O Manchester United busca seu segundo título da Liga Europa. A grande final será contra o Tottenham, no próximo dia 21 (quarta-feira), às 16h (de Brasília), no Estádio de San Mamés Barria, na Espanha.