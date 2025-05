Presidente da CBV celebra final em jogo único na Superliga: 'Caminho certo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), celebrou o sucesso das finais da Superliga na temporada 2024/2025. Os jogos entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru, no feminino, e Vôlei Renata x Sada Cruzeiro, no masculino, aconteceram com o Ibirapuera lotado, ambos com mais de 10 mil espectadores.

Ficamos muito felizes com o resultado. Mais de 10 mil pessoas na quinta e mais de 10 mil pessoas no domingo, audiências espetaculares. Estamos vibrando, muito contentes, e acho que estamos no caminho certo. Vamos continuar arregaçando as mangas para evoluir cada vez mais.

Radamés Lattari

Ele esteve presente na cerimônia do Prêmio Isabel Salgado, que ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. A CBV é uma das apoiadoras da iniciativa, que premia projetos de atletas, ex-atletas e empreendedores sociais que promovam transformações sociais por meio do esporte.

Maria Clara Salgado (centro) e Radamés Lattari (terno azul) em anúncio da CBV como apoiadora do Prêmio Isabel Salgado Imagem: Divulgação

Queremos continuar evoluindo, melhorando a estrutura da competição, fazendo com que os jogos fiquem cada vez mais atraentes, que o público tenha mais conforto nos ginásios. Enfim, vamos continuar investindo na tecnologia, desafio, nas estatísticas, para continuar essa evolução e que termine sempre com esse sucesso que foi o término desta Superliga.

Segundo dados divulgados pela confederação, foram investidos R$ 11 milhões, entre disponibilização do sistema de Desafio em todas as partidas, súmulas eletrônicas e a estatística dos jogos em tempo real, transporte aéreo e terrestre das equipes durante os playoffs e repasse aos clubes, dentre outros pontos.

O que mais ele falou?

Liga das Nações. "O Brasil tem sempre a meta de estar sempre entre os melhores do mundo, mas nós, esse ano, temos como objetivo os Campeonatos Mundiais, então a VNL [Liga das Nações] vai ser um preparativo para esses Mundiais, mas acima de tudo, é o início de um ciclo visando aos Jogos Olímpicos de Los Angeles".

Prêmio Isabel Salgado. "Eu sou suspeito porque é muito fácil falar da Isabel. Foi uma atleta excepcional, como todo mundo sabe. Agora, a Isabel era uma mãe exemplar. A cada filho que nascia, ela se tornava uma pessoa melhor, mais bonita, uma mãe que vendia saúde. E ela tinha, acima de tudo, uma luta constante por diversas causas. A Isabel, além de lutar, ela praticava o que pregava".