Filipe Luís comenta empate do Flamengo na Libertadores: "Dominaram nosso território"

Nesta quarta-feira, o Flamengo visitou o Central Córdoba, da Argentina, e voltou para casa com o empate por 1 a 1. Filipe Luís destacou os erros da equipe durante o jogo e a fase de oscilações do Rubro-Negro.

Final de partida. Flamengo empata com o Central Córdoba em 1 a 1 na Argentina.#fimdejogo pic.twitter.com/eGkIrAr9Jj ? Flamengo (@Flamengo) May 8, 2025

"Fizemos um bom começo de jogo e conseguimos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos que nos levaram a perder a bola e ter que correr atrás dela. E somos um time feito para ter a bola e impor o nosso jogo. Não mantivemos a posse e eles dominaram nosso território", destacou o treinador.

Filipe Luís também comentou os últimos resultados do Flamengo e a confiança dos jogadores na fase atual.

"Não estamos no nosso melhor momento, de confiança. Tivemos uma grande vitória contra o Corinthians e em seguida uma derrota dura para o Cruzeiro, é claro que os jogadores sentem. É normal essa oscilação. Temos que recuperar o nosso caminho e as boas atuações o quanto antes. Que os jogadores consigam recuperar a confiança perdida", afirmou.

Campanha na temporada

Em quatro partidas na Libertadores, o Flamengo venceu uma, empatou duas e perdeu outra. Com cinco pontos, a equipe ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás de LDU Quito e Central Córdoba, ambos com oito pontos.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Mengão é o terceiro colocado com 14 pontos. Neste sábado, a equipe receberá o Bahia no Maracanã, às 21h (de Brasília).