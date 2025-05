Felipe justifica goleada sofrida pelo Vasco na Venezuela: "Faltou muita atitude dentro de campo"

O Vasco foi goleado pelo Puerto Cabello-VEN, nesta quarta-feira, por 4 a 1, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado. O técnico interino Felipe pediu desculpas aos torcedores pela derrota e tentou justificar o desempenho.

"Temos que pedir desculpas ao nosso torcedor. É um jogo para se esquecer. Faltou muita atitude dentro de campo. Muitos erros individuais, isso acabou prejudicando. Um jogo para ser esquecido porque houve muitos erros individuais, e o Puerto Cabello ganhou na atitude. Realmente, a maioria dos jogadores estava muito abaixo do que pode render", disse Felipe em entrevista coletiva.

Na Venezuela, Junior Paredes abriu o placar para o Puerto Cabello, em cobrança de pênalti. Ainda antes do intervalo, João Victor deixou tudo igual no placar. Na segunda etapa, a equipe venezuelana sobrou e marcou com Gerardo Padron, Raudy Guerrero e Junior Parades para confirmar a goleada.

"Por ter sido criado no Vasco, dói muito. Não esperávamos esse placar e viemos aqui buscar a vitória. Mas a equipe da Venezuela teve muito mais atitude e muito mais vontade dentro de campo. Alguns erros individuais prejudicaram bastante e acabamos sendo derrotados. O que a gente tem que fazer é se organizar e pedir desculpas ao torcedor. Perder, ganhar ou empatar faz parte. Da maneira que aconteceu, é muito ruim. Só temos que pedir desculpas ao torcedor", acrescentou.

Com o resultado, o Vasco segue na vice-liderança do grupo G, com cinco pontos, três atrás do líder Lanús-ARG. Por outro lado, o Puerto Cabello sobe para a 3ª posição da chave, com quatro pontos conquistados.

Essa foi a sétima partida seguida sem vitória do Cruzmaltino, com quatro derrotas e três empates no período.