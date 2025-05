Ex-Palmeiras, Breno Lopes é um dos destaques ofensivos do Fortaleza

O atacante Breno Lopes, ex-Palmeiras, tem se destacado no Fortaleza. O atleta reencontrou a boa fase no futebol cearense e é um dos protagonistas no ataque do Leão.

Segundo os dados do Sofascore, Breno Lopes é o jogador que menos precisa de tempo para participar de um gol pelo Fortaleza, com apenas 122 minutos para contribuir com um tento. Além disso, é o driblador mais eficiente do elenco da equipe, com 43 dribles acertados.

Breno Lopes é o segundo jogador do Fortaleza com mais "grandes chances" criadas, com quatro, só atrás de Lucero, que tem cinco. Ele também tem números expressivos de gols e assistências. O atacante balançou a rede três vezes e deu quatro passes para tentos em seus 16 jogos em 2025.

? Breno Lopes tem a maior Nota do @FortalezaEC em 2025! ?? ? 16 jogos (9 titular)

? 3 gols

? 4 assistências

? 7 participações em gols (2º do time!)

? 122 mins p/ participar de gol (1º do time!)

? 25 passes decisivos (2º do time!)

? 4 grandes chances criadas (2º do... pic.twitter.com/gjJjC5fSfW ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 7, 2025

Sem espaço no Palmeiras, Breno Lopes decidiu sair do Alviverde em abril de 2024. Apesar de não se firmar no Fortaleza na temporada passada, o atacante ganhou espaço em 2025, mesmo com a concorrência de Moisés e Calebe.

No entanto, a boa fase do atacante não reflete no momento do Fortaleza. No Campeonato Brasileiro, a equipe está em 17º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas sete pontos.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Juventude, no Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão.