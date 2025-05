Escolhido como sucessor de Francisco, papa Leão XIV é fã de tênis

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito o líder da Igreja Católica nesta quinta-feira e escolheu o nome de papa Leão XIV. Nascido em Chicago, ele já revelou seu amor pelos esportes e mostrou-se um admirador do tênis.

"Me considero um tenista amador. Desde que deixei o Peru, tive poucas oportunidades de praticar, por isso estou ansioso para voltar às quadras. Embora, até agora, esse novo trabalho não tenha me deixado muito tempo livre para isso", disse Leão XIV ao ao Augustinian Order (Ordem Agostiniana), jornal norte-americano, em 2023. Na época, atendendo ao chamado de Francisco, ele assumiu os cargos de prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

Robert Prevost tem 69 anos e é membro da Ordem de Santo Agostinho. Foi missionário no Peru por mais de 20 anos, onde se tornou bispo e adquiriu cidadania peruana em 2015. No país, atuou como administrador apostólico em Chiclayo e Callao, ganhando destaque pela proximidade com comunidades locais e sua postura pastoral.

Além das quadras, Leão XIV revelou também gostar de caminhar, ler, viajar e conversar com pessoas de diferentes origens. Em sua entrevista de 2023, destacou o valor da amizade e da convivência como parte essencial da vida cristã. "Ter a capacidade de desenvolver amizades autênticas na vida é algo belo. Sem dúvida, a amizade é um dos presentes mais maravilhosos que Deus nos deu."

Esporte no Vaticano: de futebol a tênis

Leão XIV, desta maneira, mantém viva a tradição de papas que cultivam o gosto por esportes. Seu antecessor, Francisco, falecido em 21 de abril, aos 88 anos, era torcedor fanático do San Lorenzo, clube argentino de Buenos Aires.

Criado no bairro de Flores, em Buenos Aires ? mesma região de origem da equipe ?, o pontífice costumava frequentar o antigo estádio El Gasómetro e guardava com carinho memórias da equipe, como revelou em uma carta enviada ao clube em 2013. Ao longo do pontificado, Francisco manteve viva essa paixão, já que recebeu delegações do San Lorenzo no Vaticano, posou com flâmulas e camisas personalizadas e chegou a celebrar o título da Libertadores de 2014, quando os campeões foram recebidos por ele.