Entenda como Dorival planeja melhorar defesa do Corinthians antes da janela

Dorival Júnior chegou ao Corinthians com uma missão clara: melhorar o sistema defensivo da equipe. Com três jogos do treinador no comando do time, pode-se dizer que os números permanecem ruins.

Nestas três partidas, o Timão sofreu três gols. O setor vinha sendo criticado desde o início do ano, durante o trabalho de Ramón Díaz. Ao todo, desde o início da temporada, foram 36 bolas na rede em 32 compromissos disputados.

Dorival já admite a necessidade de reforços no meio do ano, mas acredita que pode ajudar a defesa do Corinthians a evoluir sem gastar com contratações. Ele quer implementar novos comportamentos e indica que os erros podem não estar na linha defensiva, mas sim em falhas no meio-campo ou até mesmo no ataque.

"Para mim, é tudo parte de um único princípio. Nem sempre a última linha da zaga deve assumir por completo a responsabilidade de um resultado negativo. Às vezes os erros acontecem no ataque ou no meio. Temos que ter um cuidado maior, mas acredito que nas duas partidas anteriores, com a equipe recuperada, demos uma mostra do que podemos fazer. Com mais tempo de trabalho, podemos ter uma condição diferente", afirmou o comandante após o empate com o América de Cali, pela Sul-Americana.

O técnico acredita que o sistema de defesa do Timão já melhorou. Isso porque, até o momento, a equipe sofreu só um gol de infiltração do adversário sob seu comando.

"Não são só reforços [que vão ajudar], são alguns comportamentos que estamos trabalhando para melhorar. Sofremos só um gol de infiltração, contra o Internacional. No mais, não sofremos tantos riscos. Então alguma coisa já começou a mudar. Hoje vimos o jogo da Champions, um jogo de sete gols. Os dois jogos foram assim, e foram dois grandes jogos. Às vezes não olhamos para cá da mesma forma que olhamos lá para fora. Temos que continuar trabalhando, às vezes não são só novos nomes, mas uma melhora de comportamento", analisou.

As laterais do Corinthians se firmaram com Matheuzinho na direita e Angileri do lado oposto, mas a dupla de zaga já foi alterada uma série de vezes apenas neste ano. Atualmente, os titulares são André Ramalho e Cacá, tendo em vista que Gustavo Henrique está lesionado. O elenco ainda conta com Félix Torres e João Pedro Tchoca para o setor.

Em busca de melhoras, o Timão se prepara para o seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. No sábado, o time viaja ao interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).