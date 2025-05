Endrick x Lamine Yamal: o que separa promessa do Real Madrid da realidade do Barcelona

De um lado, toda uma vida na base de um dos mais importantes clubes espanhóis, uma subida precoce para a categoria principal e a esperança da torcida catalã que o vê como peça-chave da equipe. Do outro, um começo avassalador no Brasil, uma venda milionária para a Europa, mas pouca minutagem em um time repleto de estrelas. Lamine Yamal e Endrick são duas das maiores joias do futebol mundial. Aos 17 e 18 anos, respectivamente, ambos representam gigantes do esporte e despontam como as grandes promessas da modalidade.

Uma coisa, porém, diferencia os dois jovens. Enquanto o espanhol Yamal assume um papel de destaque no Barcelona e em sua seleção - chegando a ser comparado com Lionel Messi, maior ídolo da história do Barça -, Endrick sai do banco do Real Madrid em poucas oportunidades e não é certeza na equipe nacional - na última convocação para Data Fifa, ficou de fora da primeira lista e só foi chamado quando Neymar sofreu um corte.

Apesar da distinta relevância dada aos jogadores nos clubes e nas seleções, os números deixam claro que o que separa os dois não é uma discrepância em suas habilidades. Ainda que com poucas chances de atuar pelo time madrilenho, Endrick, há poucos meses, detinha a terceira maior média de gols por minuto dentre jogadores ofensivos de toda a Europa e, até hoje, é o jogador sub-20 com mais títulos na carreira - à frente, inclusive, do próprio Yamal. O que pode justificar a diferença de papeis que cada um assumiu é o contexto em que estão.

COMEÇO PROMISSOR

Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, em julho de 2006, Endrick quase iniciou sua formação como jogador no São Paulo, mas foi o Palmeiras que deu a ele e a sua família todas as condições para a mudança de estado em busca do sonho do futebol. Na base alviverde desde 2016, o atacante conquistou títulos expressivos em todas as categorias que disputou: venceu o Campeonato Paulista no sub-11, sub-13 e sub-15 e a Copa do Brasil no sub-17. No sub-20, com apenas 15 anos, começou a ganhar ainda mais destaque.

Foi nessa categoria que o jovem palmeirense começou a enfileirar taças. Entre 2021 e 2022, levou um Paulista, um Brasileiro e uma Copinha, da qual foi considerado o melhor jogador. Na mesma época, Endrick fez sua estreia pela equipe profissional e foi considerado a revelação do Brasileirão de 2022, vencido pelo seu clube.

A partir disso, ganhou cada vez mais a confiança do torcedor alviverde. Joia do clube, o menino foi peça-chave na conquista do Brasileirão de 2023, da Supercopa do Brasil e do Paulistão do mesmo ano, e do estadual de 2024. Ainda foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, à época comandada por Fernando Diniz. Desde sua estreia em novembro de 2023, o garoto atuou 14 vezes pela equipe nacional e balançou as redes em três oportunidades.

O bom desempenho chamou a atenção do Real Madrid, que ofereceu ao Palmeiras um contrato de valor fixo de aproximadamente 35 milhões de euros (quase R$ 200 milhões, em 2022), mais bônus por metas. Em meados de 2024, o brasileiro foi apresentado ao time merengue, pelo qual já conquistou uma Supercopa da Uefa e um Mundial.

Já Lamine Yamal, nascido em julho de 2007 na Esplugues de Llobregat, Espanha, está desde 2013 na base do Barcelona. No time catalão, bateu recordes de precocidade. Tornou-se o jogador mais jovem a representar o Barça no Campeonato Espanhol e o quinto mais novo da história da competição. Foi também o titular mais novo da Liga dos Campeões e, aos 16 anos, o atleta mais jovem a marcar pelo clube.

Convocado para a seleção espanhola desde as categorias de base, o garoto foi chamado para a equipe principal pela primeira vez em setembro de 2023, angariando o título de atleta mais jovem a atuar e marcar um gol pela equipe nacional da Espanha. Meses depois, conquistaria sua primeira taça com a seleção: a da Eurocopa de 2024. Nela, foi o líder de assistências, responsável por auxiliar em quatro gols da equipe.

Assim, Yamal possui quatro títulos no futebol profissional. Além do principal campeonato de seleções da Europa, venceu o Espanhol de 2022/23, a Supercopa da Espanha de 2024/25 e, mais recentemente, a Copa do Rei. O ponta-direita está próximo ainda do quinto título: o do Nacional de 2024/25, que está a quatro rodadas do fim.

"Para mim Lamine é um gênio. Tudo que ele faz é inacreditável. Cada ação, cada passe. É incrível como um jogador de 17 anos joga", disse em entrevista Hansi Flick, técnico do Barcelona, na última semana. Foi essa genialidade que rendeu ao menino o Troféu Kopa, prêmio cedido pela France Football ao melhor jogador menor de 21 anos, em 2024.

BARÇA X REAL

Os contextos dos clubes são a principal explicação para as diferentes relevâncias entre os dois atletas. Time que mais arrecada no mundo - em 2024, tornou-se a primeira a equipe a ultrapassar 1 bilhão de euros em uma temporada -, o Real Madrid é reconhecido pela captação de jogadores ao redor do globo. Nos últimos anos, o clube madrileno tem formado um elenco de grandes estrelas já consolidadas e de jovens promessas, como Arda Güller, segundo colocado do Troféu Kopa da temporada passada.

Por isso, a concorrência que Endrick deve enfrentar é muito mais acirrada. Além do melhor do mundo, Vini Jr.; e do 10 da seleção na ausência de Neymar, Rodrygo; a equipe merengue tem como atacantes Jude Bellingham, de 21 anos, e Kylian Mbappé, de 26. Ambos foram campeões do Troféu Kopa.

O atacante francês, anunciado pouco antes da chegada oficial de Endrick na Espanha, é o que mais impede o brasileiro de participar de mais jogos pelo clube. Ambos atuam em posições semelhantes, e a titularidade de Mbappé é incontestável. Não à toa, muitas das vezes em que Endrick entra nos jogos - como titular ou saindo da reserva -, possui a função de substituir o camisa 9.

"É um problema de concorrência. Jogadores de extrema qualidade. Acho que a história deste clube diz que muitos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume sentar um pouquinho do banco", afirmou Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, em março de 2025.

Por outro lado, Lamine Yamal é a grande esperança de um Barcelona em crise. As finanças do clube catalão já não vão bem há alguns anos. Por conta do Fair Play Financeiro da LaLiga, o time viu o seu limite salarial cair em mais de 200 milhões de euros, em 2024. Por causa disso, arriscou perder jogadores do elenco, como Dani Olmo, sem compensação financeira.

Assim, o clube se vê obrigado a acelerar os já conhecidos talentos da base. É o caso de Yamal, mas não só dele. Pau Cubarsí, Gavi e Alejandro Balde são alguns dos atletas do Barça que, vindos das categorias mais baixas, logo passaram a integrar o elenco principal.

Nas seleções, algo semelhante acontece. No Brasil, Endrick reencontra no ataque dois companheiros de equipe - Vini Jr. e Rodrygo -, além de outros nomes como Raphinha. Com esses concorrentes, o jovem encontra dificuldade em ser titular mesmo na equipe nacional.

"Temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Vocês acompanham minha carreira há algum tempo. Eu sempre usei demais as categorias de base, sempre valorizei demais, e sempre tive muito cuidado. Ao mesmo tempo que possamos nos apressar em alguma situação, talvez não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal", justificou Dorival, ex-técnico da seleção, quando não convocou o jovem atacante. Já a seleção espanhola, em processo de renovação, dá mais lugar a Yamal e a outros de seus colegas mais jovens.

Enquanto Endrick precisa de tempo e espaço para se firmar entre os grandes nomes do Real Madrid e da seleção brasileira, Lamine Yamal já ocupa esse lugar em um Barcelona que, por necessidade, aposta no talento da base. Em comum, os dois carregam a expectativa de um futuro que ainda está em construção.