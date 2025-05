Em jogo de cinco gols, Paysandu perde do Remo e sai em desvantagem na final do Paraense

Nesta quarta-feira, o Paysandu recebeu o Remo no Mangueirão, pelo duelo de ida da grande final do Campeonato Paraense, e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Rossi e Jorge Benítez, Janderson, Klaus e Sávio garantiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado negativo, o Papão terá que correr atrás do prejuízo. Para conquistar a taça, a equipe terá que vencer o duelo de volta por dois gols de diferença. Se o triunfo for por apenas um, a decisão irá para os pênaltis. O Remo, por sua vez, joga pelo empate para levantar o troféu. O novo embate está marcado para o próximo domingo, às 17h (de Brasília), novamente no Mangueirão.

O placar foi aberto aos nove minutos de partida, com Janderson, do Remo. O atleta pegou o cruzamento de Sávio e desviou para o fundo das redes.

Já aos 22, o zagueiro Klaus desviou de cabeça e ampliou o marcador para os visitantes.

A reação do Paysandu começou ainda na etapa inicial, com Rossi, aos 40. De pênalti, o atacante fez o primeiro gol do Papão na partida.

Até que quatro minutos depois, o centroavante Jorge Benítez arriscou de longe e acertou um bonito chute para deixar tudo igual.

O Remo passou a ficar em vantagem novamente na segunda etapa. Aos 15 minutos, Sávio, de falta, garantiu o placar positivo aos visitantes.