'Ele é centroavante': PVC explica como Vitor Roque joga no Palmeiras

Vitor Roque joga como centroavante com liberdade de movimentação no Palmeiras, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

A moda agora é dizer assim: o Vitor Roque não é centroavante. Centroavante é só Serginho Chulapa? É só o Nunes, o artilheiro das decisões? É só o Washington, do Fluminense? Não. Roberto Dinamite era centroavante e saía da área.

A área de atuação do Vitor Roque é diferente. A maneira como o time se comporta em relação ao Flaco Lopes é diferente da maneira como o time se comporta em relação ao Vitor Roque -- ele escapa muito mais para os lados. Então ele não é centroavante? Claro que ele é centroavante.

Paulo Vinícius Coelho

PVC destacou que a movimentação de Vitor Roque muda a construção de jogadas ofensivas do time de Abel Ferreira.

O Vitor Roque joga nessa posição do número 9 e cai para o lado esquerdo, direito, para dentro. No gol que ele faz, ele vem pela ponta-esquerda como se fosse um ponta, invade a área, tira o goleiro e finaliza.

O Vitor Roque é um centroavante de muito mais movimentação, ele vai abrir espaço, o que significa que o time muda com ele porque o passe vai sair em outra direção. Você vai procurar o centroavante de outra maneira.

Paulo Vinícius Coelho

Ontem, na vitória sobre o Cerro Porteño na Libertadores, Vitor Roque marcou seu segundo gol com a camisa do Palmeiras após amargar um jejum desde a estreia.

