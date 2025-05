Dorival comanda treino tático no Corinthians e tem dúvida para pegar o Mirassol

Nesta quinta-feira, o Corinthians deu continuidade à preparação para a partida contra o Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou um treino tático no CT Dr. Joaquim Grava e ensaiou o time para o próximo compromisso.

A dúvida fica por conta do volante José Martínez. Na última terça-feira, o venezuelano deixou o jogo contra o América de Cali com dores na região posterior da coxa esquerda e está sendo avaliado diariamente pelo clube.

Se ele não tiver condições de entrar em campo, Dorival pode adiantar Maycon e utilizá-lo como segundo volante, ao lado de Raniele e dos meio-campistas André Carrillo e Breno Bidon (ou Igor Coronado). Outras opções são Ryan e Charles.

Uma possível escalação do Timão, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon (Charles ou Ryan), André Carrillo e Breno Bidon (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

A manhã de treinamento do Corinthians teve início com um vídeo de instruções táticas apresentado ao elenco. Em seguida, jogadores foram ao gramado e trabalharam posse de bola.

Os jogadores com minutagem mais alta retornaram à parte interna do CT e realizaram uma segunda atividade regenerativa. Os permaneceram em campo, onde Dorival dirigiu um trabalho tático de enfrentamento.

O time do Parque São Jorge retorna às atividades nesta sexta-feira, concluindo a preparação para enfrentar o Mirassol. A partida está marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.

O Corinthians tropeçou diante do América de Cali pela Sul-Americana, mas vem de uma boa vitória sobre o Internacional no Brasileirão. A equipe venceu o embate por 4 a 2 em Itaquera, com direito a hat-trick de Yuri Alberto, e pulou para a oitava posição da tabela, com dez pontos.