Ainda dá! Do que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores

O Flamengo empatou ontem com o Central Córdoba, em 1 a 1, e se complicou na briga por vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

O Flamengo chega para os dois últimos jogos na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos e zero de saldo. A LDU lidera a chave, com oito pontos e três gols de saldo, seguido do Central Córdoba, que soma oito pontos e tem dois de saldo. Ainda sem pontuar, o Deportivo Táchira não tem mais chances de avançar ao mata-mata e só briga por vaga na Sul-Americana.

LDU - 8 pontos (3 de saldo) Central Córdoba - 8 pontos (2 de saldo) Flamengo - 5 pontos (0 de saldo) Deportivo Táchira - 0 pontos (-5 de saldo)

O Flamengo não depende mais só de si para se classificar às oitavas. Mesmo se vencer os dois jogos restantes e chegar aos 11 pontos, o Rubro-Negro ainda poderia terminar a fase de grupos na terceira colocação se, por exemplo, o Central Córdoba vencer o Táchira na semana que vem e os equatorianos baterem os argentinos na última rodada. Neste cenário, Fla, Central Córdoba e LDU ficariam com 11 pontos, e o saldo de gols é que definiria os dois classificados.

Para ir às eliminatórias, portanto, o Flamengo precisa (de preferência) vencer seus dois jogos e torcer por:

tropeço do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira na 5ª rodada

ou empate entre Central Córdoba e LDU na última rodada

O Fla pode até avançar vencendo só um dos dois jogos restantes, mas, neste caso, precisaria não só torcer por uma combinação de resultados, mas também levar a melhor sobre ao menos um dos concorrentes no saldo. Por enquanto, os cariocas estão em desvantagem neste quesito.

A boa notícia para os flamenguistas é que os dois jogos que faltam são no Maracanã. Portanto, basta o time de Filipe Luís fazer a lição de casa (de preferência com goleadas) para deixar a vaga para a próxima fase bem encaminhada.

Os jogos da 5ª rodada

13/05 - Deportivo Táchira x Central Córdoba

15/05 - Flamengo x LDU

Os jogos da 6ª rodada

28/05 - Flamengo x Deportivo Táchira

x Deportivo Táchira 28/05 - LDU x Central Córdoba

Antes de retomar a missão Libertadores, o Flamengo vira a chave e volta as atenções para o Brasileirão. No sábado (10), às 21h (de Brasília), o time rubro-negro recebe o Bahia no Maracanã, pela oitava rodada da competição.