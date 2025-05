Destaque do PSG, Ousmane Dembélé é o jogador com mais participações em gols no ano

O Paris Saint-Germain venceu o Arsenal, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes. Autor da assistência para o segundo gol da equipe francesa, Ousmane Dembélé é o jogador com mais participações em gols no ano.

Em 28 jogos disputados em 2025, sendo titular em 21 oportunidades, Dembélé marcou 26 gols e deu seis assistências, com 32 envolvimentos. Segundo dados do Sofascore, o jogador precisa de apenas 60 minutos por participação direta.

Além disso, foram 65 passes decisivos, 115 finalizações, sendo 56 no alvo, e 42 dribles completados.

? Ousmane Dembélé é o jogador com mais participações em gols em nossa base de dados em 2025! ??? ? 28 jogos (21 titular)

? 26 gols (!)

? 6 assistências

? 32 participações em gols (!)

? 60 mins p/ participar de gol (!)

? 65 passes decisivos (!)

? 115 finalizações (56 no... pic.twitter.com/htpDGWRu3O ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 7, 2025

Nesta quarta-feira, Dembélé começou no banco de reservas por conta de uma lesão muscular. O francês entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo e deu a assistência para Achraf Hakimi marcar o segundo gol do PSG, dois minutos depois.

Na Liga dos Campeões, Dembélé tem oito gols e quatro assistências, em 14 jogos. Na temporada, o atacante tem 33 bolas na rede e 12 passes para gol, em 46 partidas. O jogador ainda é o artilheiro e líder de participações diretas no Campeonato Francês.

Classificação e busca pelo título inédito

Com a vitória por 2 a 1, com gols de Fabián Ruiz e Achraf Hakimi, o Paris Saint-Germain eliminou o Arsenal e garantiu vaga na final da Liga dos Campeões. O clube francês já tinha vencido a partida de ida por 1 a 0.

Na busca pelo seu primeiro título, o PSG vai encarar a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona, na grande final da Liga dos Campeões. A partida acontece no dia 31 de maio, sábado, às 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

O PSG volta a campo neste sábado, às 16 horas, quando visita o Montpellier, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, no Stade de la Mosson. Já campeã, a equipe do técnico Luis Enrique tem 78 pontos.