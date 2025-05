Atlético-MG leva virada do Iquique e perde a primeira na Sul-Americana

O Deportes Iquique venceu o Atlético-MG de virada por 3 a 2 nesta quinta-feira, em confronto pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo aconteceu em Tarapacá, na casa do clube chileno.

Ramos (duas vezes) e Orellana, pelo Deportes Iquique, e Rubens e Bernard, pelo Atlético-MG, balançaram as redes. Com sua primeira vitória, a equipe do Chile chegou a quatro pontos e subiu para terceiro colocado, enquanto o Galo se manteve na liderança provisória do grupo H, com cinco.

O Galo perderá a liderança ainda nesta quinta-feira - qualquer resultado do outro confronto do grupo, entre Cienciano e Caracas, que acontece às 23h (de Brasília), derrubará a equipe brasileira da ponta.

As duas equipes voltam a campo pela Sul-Americana na próxima quinta-feira: o Atlético-MG recebe o Caracas às 21h30 (de Brasília), e o Deportes Iquique visita o Cienciano, às 23h.

Como foi o jogo

O Galo abriu o placar e, apesar de muito superior na primeira etapa, sofreu o empate em falha defensiva. O elenco comandado pelo técnico Cuca somou as melhores oportunidades da partida e posse de bola muito superior, de 72%. Ainda que tenha aparecido mais na área ofensiva, os brasileiros tiveram problemas para acertar o gol do Deportes Iquique.

O Deportes Iquique virou o confronto, e o Galo diminuiu, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa. Novamente com posse maior, o Atlético manteve a bola durante todo o segundo tempo. O elenco brasileiro, porém, sofreu com gol que contou com desvio e outro após falha defensiva. Bernard marcou o segundo dos visitantes, mas a equipe não teve bom aproveitamento no último terço do campo.

Gols e destaques

Rubens abriu o placar com dez minutos! O lateral do Galo roubou a bola na entrada da grande área, após confusão dos donos da casa, e finalizou colocado no canto esquerdo de Requena, que acabou nem arriscando a defesa.

Ramos empatou! Em boa jogada desenvolvida pela direita do ataque do Iquique, Orellana cruzou na área. O capitão dos donos da casa precisou se desvincular da marcação e cabecear no canto esquerdo de Éverson, aos 34 minutos.

Igor Gomes não venceu Requena. Scarpa acionou Bernard em jogada pela esquerda do ataque. O atacante percebeu a chegada do meio-campista e jogou para dentro da área, mas a finalização saiu apertada com o paredão da equipe chilena, que levou a melhor na defesa.

Ramos virou para o Deportes Iquique! Após finalização de Puch, a bola espirrou no capitão dos donos da casa, em Júnior Alonso e novamente no atacante, para entrar devagar no contrapé do goleiro Éverson, que estava caído longe do lance, aos 9 minutos da segunda etapa.

Orellana ampliou pelos chilenos! Joquera cruzou para dentro da grande área para, aos 15 minutos, o camisa 20 do Iquique cabecear à frente de Caio Paulista e anotar o terceiro dos donos da casa.

Requena salvou o Deportes Iquique. Cuello finalizou forte de fora da área para linda defesa do goleiro argentino. No rebote, Rony chutou à queima-roupa, mas o paredão evitou o tento novamente.

Bernard diminuiu a vantagem! O camisa 11 do Galo recebeu assistência de Júnior Santos, limpou a marcação e converteu belo gol para colocar a equipe novamente no confronto, aos 33 minutos.

Ficha técnica

Deportes Iquique 3 x 2 Atlético-MG

Competição: Quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Estadio Tierra de Campeones - Tarapacá, Chile

Data e hora: 08 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro e Gisela Trucco (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Gols: Rubens, aos 10'/1ºT, Ramos, aos 34'/1ºT, Ramos, aos 7'/2ºT, Orellana, aos 15'/2ºT, Bernard, aos 33'/2ºT

Amarelos: Tiago Ferreyra, Jorquera, Diego Fernández e Soto (Iquique); Igor Gomes e Rubens (Atlético-MG)

Deportes Iquique: Requena; Gómez, Ferreyra, Saborit e Jorquera (Dilan Rojas); Soto e Fuentes (Diego Fernández); Ramos (Moya), Hoyos (Puch) e Davila; Parraguez (Orellana). Técnico: Fernando Díaz

Atlético-MG: Éverson; Saravia (Natanael), Rômulo (João Marcelo), Júnior Alonso e Caio Paulista (Cuello); Rubens e Igor Gomes (Fausto Vera); Palacios (Júnior Santos), Gustavo Scarpa e Bernard; Rony. Técnico: Cuca