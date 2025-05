Dana confirma que resultado da luta principal do UFC 315 define futuro de Charles Do Bronx

A próxima disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) do Ultimate - e, consequentemente, o futuro do brasileiro Charles Do Bronx, segundo colocado no ranking da categoria - vai depender do resultado da luta principal do UFC 315, que colocará frente a frente o campeão dos meio-médios (77 kg) Belal Muhammad e o desafiante ao título Jack Della Maddalena, neste sábado (10), no Canadá. Pelo menos foi isso que indicou o presidente da organização, Dana White.

Durante a coletiva de imprensa do UFC 315, na noite desta quinta-feira (8), Dana confirmou uma informação divulgada pouco antes por Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena (66 kg) da entidade. De acordo com o dirigente, o georgiano - já garantido na próxima disputa de título da divisão dos leves - só vai conhecer seu adversário após o final da batalha entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.

Em caso de vitória do campeão, Topuria deve encarar o atual dono do cinturão até 70 kg do Ultimate, o russo Islam Makhachev. Mas se Belal for derrotado por Della Maddalena, o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira será o oponente do georgiano, em combate que terá o título dos leves em jogo. Nos dois cenários, a disputa será realizada no UFC 317, que acontecerá durante a Semana Internacional da Luta, em Las Vegas (EUA), no dia 28 de junho, como já havia sido antecipado por Ilia.

"Há muitas variáveis neste momento... Sim, isso é bastante preciso", confirmou Dana, ao ser questionado sobre a notícia divulgada por Topuria.

Entenda a situação

Esta inusitada dinâmica envolvendo duas categorias de peso diferentes se dá porque Islam Makhachev, atual campeão dos leves, aguarda a definição da disputa deste sábado, entre Muhammad e Della Maddalena, para decidir se subirá para tentar a conquista do cinturão dos meio-médios na sequência. Para isso acontecer, o desafiante teria que destronar o americano de ascendência palestina, que é amigo pessoal do russo.

Neste cenário, com a queda de Belal, o russo teria caminho livre para subir de categoria em busca do segundo título no Ultimate. Com a saída de Makhachev da jogada, uma vez que o mesmo provavelmente precisaria abdicar do seu cinturão até 70 kg, o brasileiro Charles Do Bronx garantiria uma vaga na próxima disputa de cinturão no peso-leve, contra Ilia Topuria, que deixou o peso-pena recentemente em busca de mais uma cinta na organização.

