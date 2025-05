Decisões, clássico e viagens: Corinthians tem 17 dias para 'desenhar' o ano

O Corinthians deixou o jogo contra o América de Cali, que terminou empatado por 1 a 1 na Sul-Americana, com muitas preocupações e pouco tempo para treinar antes de uma maratona com seis confrontos em 17 dias. O período, aliás, vai "desenhar" o restante da temporada alvinegra.

Falta tempo, sobra preocupação

O time de Dorival Júnior encara três decisões, um clássico e dois duelos fora de casa a partir deste final de semana, contra o Mirassol no interior paulista, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alvinegro não poderá tropeçar contra Racing-URU na Sul-Americana Imagem: NELSON ALMEIDA/AFP

Depois da primeira viagem, o Corinthians tem um "jogo da vida" contra o Racing-URU — também longe de Itaquera — em embate que serve como sobrevivência na Sul-Americana e pode, a depender de uma combinação de resultados, eliminar o alvinegro antes mesmo da rodada final do Grupo C.

O reencontro com a torcida está marcado para o próximo dia 18, em clássico contra o Santos. O duelo do Brasileirão ocorrerá menos de 72 horas depois do compromisso no Uruguai.

A Neo Química Arena volta a receber os comandados de Dorival no dia 21, em nova decisão, desta vez contra o Novorizontino pela Copa do Brasil. O alvinegro tem a vantagem da vitória na ida para avançar no mata-mata.

Dorival mostrou preocupação com pouco tempo de descanso entre jogos Imagem: NELSON ALMEIDA / AFP

A maratona termina com outros dois jogos fora de casa: contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, e diante do Huracán, em nova decisão pela Sul-Americana, já no dia 27. O confronto continental define o futuro do Corinthians no torneio.

A sequência e o desgaste viraram alertas para Dorival, que ainda não teve — e não terá tão cedo — semana cheia para trabalhar. O treinador abordou o assunto justamente após o empate contra o América de Cali.

Quando a gente fala em nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. Em dois dias e meio, é difícil o jogador manter o nível de atuação. Jogamos há dois dias e meio, a recuperação é muito curta. Paralelamente, estamos implantando tudo o que penso: tudo o que fazemos no CT são trabalhos táticos e de bolas paradas. O desenvolvimento é contínuo, e o principal, para mim, é ter uma equipe recuperada em campo.

Dorival Júnior

Em caso de eliminações precoces na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Corinthians só teria o Brasileirão até o final de 2025. O alvinegro ocupa a 8ª posição da tabela no torneio nacional, com três vitórias, um empate e três derrotas.

Veja a maratona corintiana