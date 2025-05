Confusão marca comemoração dos torcedores em Paris após vitória do PSG na Liga dos Campeões

A classificação do Paris-Saint Germain às finais da Liga dos Campeões fez a capital da França viver uma noite de caos em função das brigas protagonizadas pelos torcedores do clube francês e do Arsenal nesta quarta-feira. A polícia teve trabalho para controlar a situação e 47 pessoas foram presas.

Em meio às brigas e confusões, três torcedores do clube francês foram atropelados por um carro e um deles está em estado crítico. De acordo com o jornal L'Équipe, durante o incidente, o motorista do veículo foi impedido de fugir e o carro foi incendiado.

No total, quatro veículos foram danificados pelos fãs mais exaltados e um menor foi atendido pelos serviços de emergência e transportado para o hospital. O jogo envolveu um grande esquema de segurança que contou com dois mil policiais.

Durante o duelo, muitas pessoas que não conseguiram ingresso se reuniram nos arredores do estádio Parque dos Príncipes e o primeiro princípio de confusão foi registrado após o primeiro gol dos anfitriões, marcado por Fabián Ruiz, ainda na etapa inicial.

Garantido na final da Liga dos Campeões pela segunda vez em sua história, o PSG derrotou o Arsenal pelo placar de 2 a 1 na partida de volta das semifinais. No confronto de ida, a equipe francesa já havia vencido o rival inglês em Londres por 1 a 0.

A decisão do torneio europeu de clubes está marcada para o dia 31 de maio e será realizada em Munique. O Paris Saint-Germain vai encarar na decisão a Inter de Milão, que despachou o Barcelona na outra semifinal.