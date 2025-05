Com reservas, Fluminense é derrotado pelo San José e perde a liderança

O Fluminense viajou até La Paz com os reservas e perdeu por 1 a 0 para o San José-BOL, nesta quinta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com o resultado, os tricolores seguem com sete pontos, mas caíram para a vice-liderança do Grupo F. Já os bolivianos foram quatro, em terceiro.

O gol da vitória do San José aconteceu no segundo tempo, com Calero.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Unión Española-CHI, na quarta-feira, no Maracanã. No dia seguinte, o San José encara o Once-COL, na Colômbia.

Fim de jogo. GV San José 1×0 Fluminense. Voltamos a campo no domingo, às 17h30, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. pic.twitter.com/E89MXAPzAl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2025

O San José criou a primeira boa chance de gol aos dois minutos. Pissano aproveitou erro na saída de bola do Fluminense e chutou para defesa de Vitor Eudes. Depois, Manoel recuou a bola errado e quase mandou para a própria rede.

O Fluminense só conseguiu chegar com perigo ao ataque aos 11 minutos, em chute de Lezcano. A resposta do San Jose veio com Ferddy Roca, que finalizou sobre o travessão.

O duelo seguiu aberto em La Paz. O San Jose chegava com mais qualidade. Já o Fluminense balançou a rede com Bernal, mas o lance foi anulado por mão do volante. Assim, o confronto permaneceu empatado até o intervalo.

O segundo tempo começou com a mesma intensidade do primeiro. O San Jose chegou com perigo aos três minutos, com Becerra. Já o Fluminense respondeu em finalização de Guga.

Os donos da casa voltaram a assustar aos 15 minutos. Becerra aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Vitor Eudes. Depois, Pissano chutou com perigo, De tanto insistir, o San Jose marcou aos 23. Calero recebeu passe na área e mandou para a rede.

O revés obrigou o Fluminense a avançar com mais intensidade. Sö que os tricolores sofriam com a falta de criação. Com isso, o San Jose conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

FICHA TÉCNICA



SAN JOSÉ-BOL 1 X 0 FLUMINENSE-BRA

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)



Data: 8 de maio de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)



Assistentes: José Martínez (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Angel Arteaga (Venezuela)

Cartões amarelos: Arismendi (San José); Lavega (Fluminense)

GOLS



SAN JOSÉ: Calero, aos 23min do segundo tempo

SAN JOSÉ: Bruno Poveda, Landa, Jhonni Ramallo, Augusto Seimandi e Dico Roca; Pissano (Vargas), Bejarano (Villamil) e Vásquez (Calero) e Ribera (Galindo); Arismendi e Ferddy Roca (Becerra)



Técnico: Eduardo Villegas

FLUMINENSE: Vitor Eudes, Guga Thiago Santos, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Hércules (Kelwin) e Rubén Lezcano (Isaque); Paulo Baya, Lavega (Renato Augusto) e Kevin Serna



Técnico: Alexandre Mendes