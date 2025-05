Com Felipe Anderson, Palmeiras inicia preparação para o Choque-Rei

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com uma novidade: Felipe Anderson, que treinou integralmente. A bola rola neste domingo, na Arena Barueri, a partir das 17h30 (de Brasília).

Os atletas que atuaram como titulares na partida contra o Cerro Porteño fizeram recovery na parte interna. Já o restante do elenco realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas sob o comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão.

O meio-campista Felipe Anderson, que foi poupado no último jogo e sequer viajou com a delegação para Assunção, treinou em tempo integral, enquanto o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, trabalhou de forma controlada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

Na última quarta, o Verdão derrotou a equipe paraguaia por 2 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Este resultado garantiu o clube brasileiro nas oitavas de final do torneio continental com duas rodadas de antecedência.

Com 100% de aproveitamento até o momento, o Alviverde ainda garantiu a liderança do Grupo G. Com 12 pontos, a equipe abriu oito unidades de vantagem para o Cerro Porteño, que tem quatro e é o segundo colocado.

Com a classificação antecipada na Libertadores e em uma sequência de três vitórias seguidas, o Palmeiras tenta manter a confiança elevada para se manter na liderança do Brasileirão. No momento, os comandados de Abel registram 16 pontos, seguidos pelo Red Bull Bragantino, que também tem 16, mas é superado nos critérios de desempate.