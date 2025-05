Com doblete na Libertadores, André Silva supera marca pessoal com a camisa do São Paulo

Na noite da última terça-feira, o São Paulo conseguiu mais um grande resultado na Copa Libertadores. Fora de casa, o Tricolor venceu o Alianza Lima, do Peru, por 2 a 0, pela quarta rodada do Grupo D do torneio continental. A grande estrela da noite foi André Silva.

O atacante foi decisivo para o São Paulo e anotou os dois gols na vitória. O primeiro saiu aos 35 minutos, em finalização de dentro da área, com assistência de Matheus Alves. Já o segundo foi aos 44 minutos da etapa final, com chute cruzado, após passe de Luciano.

Com o doblete marcado na última terça-feira, André Silva superou sua marca pessoal de gols com a camisa do São Paulo com quase metade do número de jogos. Na atual temporada, o camisa 17 soma 10 bolas nas redes em 24 partidas disputadas, além de duas assistências.

No ano passado, em 43 jogos, André Silva marcou somente oito gols e deu três assistências. Ou seja, além de ter superado o número de gols, ele também ultrapassou o total de contribuições em gols: já são 12 em 2025, contra as 11 de 2024.

"Quero agradecer a Deus, à minha família, aos meus companheiros. Estou muito feliz por receber esse prêmio aqui. Mas é seguir trabalhando, porque ainda temos dois jogos da Libertadores dentro de casa, e o clássico domingo, para poder ganhar o jogo", disse o jogador às redes do clube após receber o troféu de craque da partida.

?? Fala, meu artilheiro! Já são ? gols e 2?? assistências no ano!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/uM3hvTeDru ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2025

André Silva faz temporada de destaque no São Paulo. O jogador é o artilheiro do Tricolor nesta temporada e, além disso, foi o principal goleador da equipe no Campeonato Paulista, com cinco gols.

O centroavante não começou o ano como titular, muito pelo contrário. Assim como na temporada passada, o jogador foi reserva de Jonathan Calleri. Em seus 16 primeiros jogos disputados em 2025, André Silva saiu jogando em somente cinco deles. Com isso, ele precisou aproveitar ao máximo as oportunidades - e conseguiu.

Uma ala da torcida são-paulina, então, passou a clamar por mais oportunidades ao centroavante, o que de fato aconteceu - mesmo que por necessidade. No empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, pela Série A, Silva foi titular e completou os 90 minutos em campo.

O status de reserva do camisa 17, entretanto, mudou quase que do dia para a noite. No empate em 2 a 2 contra o Botafogo, pelo Brasileirão, Calleri sofreu uma grave lesão no joelho. O argentino rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passou por cirurgia e deve perder o restante da temporada.

Assim, André Silva passou de reserva a titular, e tem justificado o seu lugar no 11 inicial com gols. Desde a contusão de Calleri, o atacante anotou cinco gols e deu duas assistências em sete jogos.

Com André Silva vivendo grande momento, o São Paulo volta aos gramados neste fim de semana. O Tricolor visita o Palmeiras às 17h30 (de Brasília) deste domingo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e tenta voltar a vencer após dois empates seguidos no torneio.