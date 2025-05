Classificado, Palmeiras já garante ponta do grupo na Libertadores

O Palmeiras está nas oitavas de final da Libertadores pela 18ª vez na história. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira conquistou a vaga com duas rodadas de antecedência para o fim da fase de grupos e garantiu também a liderança do Grupo G.

A classificação foi confirmada com a vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, na noite de quarta-feira. Estêvão e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, o Verdão se manteve com 100% de aproveitamento, chegou a 12 pontos e abriu oito de vantagem para o Cerro, que tem quatro.

Na chave, o Sporting Cristal, terceiro colocado, venceu o Bolívar nesta rodada, por 2 a 1, e subiu para terceiro lugar, com a mesma pontuação do vice-líder. O time boliviano, por sua vez, é o lanterna, com três pontos, e só pode chegar a nove pontos. Já os peruanos atingem, no máximo, 10, assim como o Cerro Porteño.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem mais jogos para serem disputados: contra Bolívar e Sporting Cristal, ambos no Allianz Parque. O primeiro será na próxima quinta-feira, dia 15, às 19 horas (de Brasília). Já o último duelo da fase de grupos será disputado no dia 28, às 21h30.

Classificado na liderança, o Palmeiras agora tenta fechar a fase de grupos com a melhor campanha, o que garante o mando de campo nas fases de mata-mata: oitavas, quartas e semifinal. A final é jogo único e será disputada em Lima, no Peru.

O Palmeiras registrou a melhor campanha da fase de grupos cinco vezes nas últimas sete edições da competição sul-americana, sendo três vezes consecutivas (2018, 2019 e 2020), e estabelecendo o melhor desempenho da história em 2022, quando conquistou seis vitórias em seis jogos, com 22 gols de saldo. Em 2023, foram cinco vitórias e um empate, com dez de saldo.