CBF altera data e horário do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o dia e o horário do confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

O duelo estava agendado para as 18h30 (de Brasília) do dia 31 de maio, sábado. No entanto, a bola irá rolar uma hora mais tarde, às 19h30 do dia primeiro de junho, domingo. O local permanece o mesmo: Mineirão. Segundo a CBF, a mudança se dá por "ajuste de tabela".

Foto: Reprodução / CBF

Antes do embate, Cruzeiro e Palmeiras disputam seis partidas cada. O Verdão volta aos gramados no próximo domingo, às 17h30, quando recebe o São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Brasileirão. Na sequência, a equipe de Abel Ferreira também disputa pela Copa do Brasil e pela Libertadores.

O Cabuloso também volta a campo neste domingo, às 16h, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro. Antes do jogo contra o Palmeiras, a Raposa terá compromissos válidos pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana, torneio do qual já foi eliminado.