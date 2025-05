Casagrande: Insistência de Filipe Luís com Bruno Henrique é tiro no pé

A insistência de Filipe Luís com Bruno Henrique no Flamengo após o atacante ser indiciado pela Polícia Federal por manipulação de apostas e eventos esportivos é um "um tiro no pé", analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O Bruno Henrique é o principal erro do Filipe Luís. Ele está querendo dar uma força moral para o Bruno Henrique, deixar ele jogar porque vai fazer bem, porque ele tem que estar com os companheiros, mas isso não tira aquilo da cabeça dele.

O Bruno Henrique não está em condições psicológicas para ser titular do time do Flamengo, e o Filipe Luís está insistindo porque tem na cabeça que jogar ajuda o Bruno Henrique. Mas ajuda o time?

O Bruno Henrique está mal desde quando isso veio a público, quando surgiu mais forte, com acusação, com mensagens de celular sendo divulgadas e tudo mais.

Casagrande

O colunista ressaltou que Bruno Henrique caiu drasticamente de rendimento desde que foi indiciado pela PF.

Todo mundo está vendo que a cabeça dele está em outro lugar.

O rendimento dele caiu monstruosamente de um dia pro outro. Do dia que não tinha denúncia para o dia que surgiu a denúncia, o rendimento dele caiu monstruosamente.

Casagrande

Para Casão, a manutenção de Bruno Henrique está fazendo mal à equipe.

Para o Bruno Henrique está fazendo bem? Não sei, tenho minhas dúvidas, mas para o time não está. Essa escolha está sendo um dos grandes erros do Filipe Luís.

Se o time continuar jogando mal, se o time não conseguir as vitórias necessárias, se o time correr um sério risco mesmo de ser eliminado na fase de grupos [da Libertadores], talvez essa escolha de insistir com o Bruno Henrique vai virar contra ele. Está sendo um tiro no pé.

Casagrande

