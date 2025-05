Brasileira disputa vaga para o U.S. Women's Open e se aproxima do golfe profissional

A jovem golfista Lauren Grinberg, melhor brasileira posicionada no ranking mundial de golfe amador (WAGR), está em busca de um feito inédito para a sua carreira: conquistar uma das vagas para disputar o U.S. Women's Open, o principal torneio profissional de golfe feminino dos Estados Unidos.

No dia 13 de maio, Lauren participará da classificatória oficial do U.S. Women's Open, na Flórida, enfrentando um desafio de alto nível: 76 jogadoras brigando por apenas duas vagas. O torneio será aberto a profissionais e amadoras de elite, como é o caso de Lauren, que possui um índice de handicap +3.5 - marca que atesta o seu desempenho técnico de nível internacional.

"Eu estou em um momento muito especial da minha carreira. Venci três dos quatro torneios que disputei neste ano e sigo como líder absoluta do ranking brasileiro. Pretendo me profissionalizar no final de 2025 e disputar a classificatória do U.S. Open é um grande passo nessa trajetória", destaca Lauren.

Com apenas 24 anos, Lauren já acumula conquistas expressivas no cenário nacional: sete títulos do Aberto do Estado de São Paulo e seis do Campeonato Bandeirantes, além da liderança contínua nos rankings paulista e brasileiro nos últimos anos. Ainda em 2025, ela disputará outros dois torneios de peso: o U.S. Mid-Amateur, em outubro, na Califórnia, bem como o Women's Amateur Latin America, em novembro, no México.

"Quero representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e conquistar uma medalha. Essa é a minha grande meta no esporte", destacou a brasileira.

Caso conquiste a vaga na classificatória da próxima semana, Lauren poderá quebrar um jejum que dura desde 2008, quando o U.S. Open teve a última participação de uma brasileira na competição principal. Mesmo entre as seletivas, são raras as presenças nacionais nos últimos anos.

"Já me sinto orgulhosa por estar nesse nível de disputa. Mas, sei que posso mais e quero aproveitar cada oportunidade para crescer como atleta e pessoa", finalizou.