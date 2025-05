Brasil disputa o Mundial de Revezamentos de Guangzhou neste fim de semana

O Atletismo Brasil disputa o sétimo Mundial de Revezamentos de Guangzhou, neste sábado e domingo. O time brasileiro vai brigar por qualificação para o Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro - 14 vagas estarão em disputa no fim de semana numa competição de altíssimo nível.

ONDE ASSISTIR

O SporTV 2 anunciou a transmissão do Mundial ao vivo, no sábado e domingo, a partir das 8h (de Brasília), com comentários dos velocistas medalhistas olímpicos com os revezamentos 4×100 m Arnaldo de Oliveira (Atlanta 1996) e Rosângela Santos (Pequim 2008).

Estão inscritos 730 atletas (405 homens e 324 mulheres) de 43 federações do mundo. O Brasil, com 18 atletas (12 homens e 6 mulheres), disputará os revezamentos 4×100 m masculino, 4×400 m masculino e feminino e 4×400 m misto.

Atletismo Brasil no Mundial de Guangzhou - Atletas

4×100 m Masculino



Felipe Bardi (SESI-SP)



Erik Cardoso (SESI-SP)



Vinicius Rocha Moraes (ASPMP-SP)



Hygor Gabriel Bezerra Borges Soares (Projeto Atletismo Campeão-PE)



Rodrigo Pereira do Nascimento (EC Pinheiros-SP)



Vitor Hugo Mourão dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

4×400 m Feminino



Jaíny Suelen dos Santos Barreto (IEMA-SP)



Tiffani Beatriz Marinho (ORCAMPI-SP)



Anny Caroline de Bassi (IABC/FMEBC-SC)



Érica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto Foz-IAFI-PR)



Rita de Cassia Ferreira Silva (EC Pinheiros-SP)



Leticia Maria Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército- Futel-MG)

4×400 m Masculino



Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros)



Vinicius Moura Galeno (CASO-DF)



Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP)



Jadson Erik Soares de Lima (EC Pinheiros-SP)



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)



Elias Oliveira dos Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

Oficiais



Delegada CBAt - Joana Costa Ribeiro (CBAt-SP)



Médico - Warlindo Carneiro da Silva Neto (SP)



Fisioterapeuta - Raphael Henrique e Cruz (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura -PR)



Massoterapeuta - Flora Cristina Ferreira da Silva (RJ)



Treinador-Chefe - Sanderlei Claro Parrela SP (EC Pinheiros-SP)



Treinadores



Darci Ferreira da Silva (SESI-SP)



Evandro Cassiano de Lázari (ORCAMPI-SP)