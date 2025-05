Brasil convoca cinco destaques da Superliga para fase de treinos da Liga das Nações de Vôlei

O técnico Bernardinho divulgou, nesta quinta-feira, mais cinco nomes que farão parte da preparação da Seleção Brasileira masculina de vôlei para a disputa da Liga das Nações (VNL) de 2025. Entre os convocados, estão jogadores que participaram da final da Superliga Masculina: Matheus Brasília e Alê Elias, campeões com o Sada Cruzeiro, além de Adriano, Judson e Léo Andrade, que defenderam o Vôlei Renata, vice-campeão da temporada.

Os cinco atletas se juntarão ao grupo em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, no próximo domingo. A Seleção segue em fase de treinos visando a estreia na Liga das Nações, marcada para o dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na sequência, o Brasil encara Cuba, Ucrânia e Eslovênia nos dias 12, 14 e 15, respectivamente.

Com essas adições, a comissão técnica passa a contar com 20 jogadores no grupo de preparação, além de quatro atletas convidados. Para a competição, cada país pode inscrever até 30 nomes. No entanto, apenas 18 serão convocados para cada etapa, sendo que 14 vão para os jogos e quatro permanecem como reservas.

Quem está fora da lista é o levantador e capitão Bruninho. O veterano já havia manifestado o desejo de se afastar da equipe nacional nesta temporada, embora ainda não tenha oficializado sua saída definitiva. Outro nome importante que optou por não se apresentar foi o central Lucão, do Sada Cruzeiro, eleito melhor jogador da última edição da Superliga. O atleta preferiu focar na recuperação física.

Habemus convocados! ? Cinco finalistas da Superliga masculina 24/25 na lista para os treinos preparatórios para a Liga das Nações! ??? pic.twitter.com/xqRX7rPENI ? Vôlei Brasil (@volei) May 8, 2025

A convocação permanece aberta e outros nomes ainda podem ser chamados, especialmente jogadores que atuam fora do país e que seguem em atividade com seus clubes. Com a competição se aproximando, Bernardinho segue ajustando o grupo que buscará o segundo título da VNL para o Brasil ? o primeiro foi conquistado em 2021. Na última edição, a seleção caiu nas quartas de final.

Lista atualizada de convocados da seleção masculina de vôlei: