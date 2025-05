Boscardin perde de italiano e é eliminado nas oitavas da Santos Brasil Tennis Cup

O brasileiro Pedro Boscardin não conseguiu superar o italiano Gianluca Mager nas oitavas de final da Santos Brasil Tennis Cup. O jogo foi decidido no detalhe, em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (4) 7/6 (4).

A vitória coloca o italiano, de 30 anos, nas quartas do torneio que distribui US$60 mil (cerca de R$ 340 mil) em prêmios totais e dá 50 pontos ao campeão. Agora, Mager irá enfrentar o experiente argentino Nicolas Kicker.

"Foi um jogo muito difícil, ele joga um tênis muito agressivo, é um ótimo jogador, mas fui melhor em alguns momentos do jogo, como nos tie-breaks, talvez seja a experiência", resumiu Mager.

Abrindo a programação da quinta-feira, Nicolas Kicker, ex-78º do ranking e único proveniente do quali ainda vivo no torneio, venceu o compatriota e adversário de muitos confrontos, Hernan Casanova (ARG) por 1/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 22 minutos de partida.

"Acho que essa vitória faz bem para o mental, porque sei que posso crescer ainda mais e que estou bem fisicamente, mas tenho que me recuperar bem porque amanhã tem mais" disse Nicolas.

Outros dois confrontos de quartas de final também já estão definidos. Alvaro Guillen Meza (ECU), cabeça de chave 1 confirmou na última quarta-feira o favoritismo e avançou à terceira rodada do ATP Challenger 50 para duelar contra Renzo Olivo (ARG), campeão em Santos em 2016. Franco Roncadelli (URU) contra Gonzalo Villanueva (ARG) completam as partidas.

Os jogos das quartas de final acontecem nesta sexta, no Tênis Clube de Santos, a partir das 12h (de Brasília), com entrada gratuita..