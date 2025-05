Bia Haddad Maia cai na estreia do WTA 1000 de Roma

A tenista Bia Haddad Maia não teve sucesso em sua estreia no WTA 1000 de Roma. Nesta quinta-feira, a brasileira, número 22 do ranking, perdeu para a tcheca Marie Bouzková (53ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Em duelo disputado no piso de saibro, a brasileira foi completamente dominada pela adversária no primeiro set. A tenista tcheca impôs o seu ritmo, quebrou o serviço de Bia Haddad e fechou em 6/0.

Já no segundo set, a brasileira voltou com mais agressividade e conseguiu equilibrar as ações. Após empate na parcial por 3/3, Bouzková elevou seu nível de jogo e fechou em 6/3.

A derrota marca a oitava vez na temporada que Bia Haddad não consegue passar da estreia de um torneio. O seus melhores resultados até agora foram no Aberto da Austrália e no Aberto de Madri, ambos na terceira fase.

Com o resultado negativo, a brasileira se despediu da competição. Do outro lado, Bouzková avançou à terceira rodada e enfrentará a japonesa Naomi Osaka, número 48 do mundo. O jogo acontece neste sábado, ainda sem horário definido.

Bia segue nas duplas

Apesar da derrota na chave de simples, Bia Haddad vai seguir na disputa do WTA 1000 de Roma nas duplas. Ela jogará ao lado da alemã Laura Siegemund. As adversárias da estreia serão as americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.