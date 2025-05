Belal Muhammad minimiza ameaça de Usman e ironiza episódio de bastidores

Atual campeão dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad não demonstrou preocupação diante das recentes declarações de Kamaru Usman. O ex-detentor do cinturão, que se prepara para retornar ao octógono em junho, afirmou que um encontro com o rival nos bastidores exigiria a presença de seguranças, devido ao clima de rivalidade entre ambos.

A resposta do americano de origem palestina veio durante o 'media day' do UFC 315, evento em que enfrentará Jack Della Maddalena na luta principal deste sábado (10), em Montreal (CAN). Com tom direto e uma pitada de ironia, ele descartou qualquer receio diante da possível tensão com o veterano.

"Quem? O ex-campeão com uma sequência de três derrotas? Eu deveria ter medo daquele cara sem joelhos, sem cartilagem e com uma cabeça enorme? Não, acho que vou ficar bem", provocou o dono do cinturão.

Chororô nos bastidores

Belal também relembrou um episódio de bastidores envolvendo Usman. Os dois, ao lado de Henry Cejudo, gravaram uma edição de podcast que nunca foi ao ar. De acordo com ele, o motivo teria sido o tom emocional do antigo campeão durante o debate.

"Se você é um homem adulto e começa a chorar no seu próprio podcast, por que iria querer divulgar isso? A menos que tenham um editor muito bom pra tentar consertar, mas acho que não têm esse dinheiro todo", disparou.

Treta esquentando

A relação entre os meio-médios tem sido marcada por trocas de farpas e provocações fora do cage. Apesar disso, Muhammad garante estar focado apenas no combate deste fim de semana, sem se deixar levar por declarações de antigos adversários.

