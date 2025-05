Libertadores: Atlético Nacional vence, passa Inter e embola grupo da morte

O Atlético Nacional fez valer a força de sua torcida em um lotado Atanasio Girardot, venceu o Inter por 3 a 1 e embolou de vez o Grupo F da Libertadores. Viveros (duas vezes) e Billy Arce foram os responsáveis pelos gols dos mandantes em uma chuvosa na cidade de Medellín, enquanto Alan Patrick, de pênalti, descontou para os brasileiros.

O resultado deixou os colombianos com 6 pontos e na vice-liderança da "chave da morte", atrás apenas do Bahia, que tropeçou ontem, em casa, diante do lanterna Nacional-URU.

Os gaúchos, por outro lado, estacionaram nos 5 pontos e acabaram ultrapassados a duas rodadas do fim da fase de grupos.

Os times voltam a jogar pela Libertadores na semana que vem. O Atlético Nacional recebe o Bahia, enquanto o Inter, novamente fora de casa, mede forças com o Nacional-URU.

Veja situação do Grupo F

1 - Bahia: 7 pontos

2 - Atlético Nacional: 6 pontos

3 - Inter: 5 pontos

4 - Nacional-URU: 4 pontos

Como foi o jogo

O 1° tempo foi de amasso do Atlético Nacional. Os colombianos fizeram valer a força da torcida e engataram uma blitz em cima dos brasileiros, que foram vazados em um lance de categoria de Viveros. Para piorar a situação dos visitantes, Enner Valencia saiu machucado com dores musculares.

Na etapa final, o Inter melhorou, mas acabou vazado novamente, desta vez em contra-ataque letal puxado por Hinestroza.

Os comandados de Roger Machado até reagiram e diminuíram com Alan Patrick, mas não conseguiram igualar o marcador e sofreram novamente com Viveros, que fechou a conta pouco antes do apito final.

Gols e destaques

Blitz alviverde. O duelo começou com os mandantes usando a troca de passes para pressionar o Inter. Logo aos três minutos, uma jogada coletiva da esquerda para direita acabou nos pés de Cardona, que errou o alvo por pouco em chute de longa distância. Pouco depois, foi a vez de Hinestroza arriscar (duas vezes) de fora da área e assustar Anthoni.

Uribe e Bruno Henrique disputam a bola durante Atlético Nacional x Inter, duelo da Libertadores Imagem: Jaime SALDARRIAGA / AFP

Defesa vai bem, mas e o ataque? O time gaúcho continuou sendo sufocado pelos donos da casa, mas mostrou uma defesa sólida e impediu o Atlético Nacional de se aproximar, com bola, de sua meta em meio aos chutes de longe. O problema maior passou a na hora de atacar: os comandados de Roger Machado não conseguiram, ao menos até os 30 minutos, incomodar o experiente Ospina.

Três minutos de caos. O Inter perdeu seu centroavante e foi vazado em um intervalo de 180 segundos: aos 35 minutos, Enner Valencia, que não vivia uma noite inspirada no Atanasio Girardot, se machucou ao conduzir uma bola pela ponta direita e acabou substituído pelo jovem Lucca. O que era ruim ficou pior quando Viveros, em cruzamento da esquerda, girou sobre Victor Gabriel e marcou um bonito gol no estádio colombiano: 1 a 0.

Viveros, do Atlético Nacional, comemora gol sobre o Inter em partida da Libertadores Imagem: Jaime SALDARRIAGA / AFP

Lucca é bloqueado por Ospina, e resposta é com gol. No intervalo, Roger Machado colocou o time brasileiro para frente ao promover uma "troca de xarás", quando o meia Bruno Tabata entrou lugar do volante Bruno Henrique. O resultado inicial até foi promissor, mas um gol perdido por Lucca, que viu Ospina operar um milagre em lance na pequena área, serviu como presságio do pior. Em contra-ataque puxado por Hinestroza, Billy Arce recebeu na entrada da área e, de primeira, superou Anthoni: 2 a 0.

Inter resiste. O gol não nocauteou a equipe visitante, que passou a controlar a posse de bola e ocupar de vez o campo ofensivo. Lucca ficou no quase em cruzamento desviado por Cándido, enquanto Aguirre parou em nova intervenção providencial de Ospina e Alan Patrick, bombardeando a zaga rival com bolas paradas, foi outro a causar perigo.

Aguirre sofre pênalti, e Alan Patrick não decepciona. A insistência gaúcha foi premiada aos 33 minutos, quando Aguirre, pela direita, acabou derrubado por Cándido no limite da grande área. O árbitro Facundo Tello mandou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR, revisou o lance e assinalou infração. Alan Patrick, como de costume, chamou a responsabilidade e não titubeou, estufando as redes de Ospina: 2 a 1.

Viveros fecha a conta. O Atlético Nacional sacramentou a vitória já nos acréscimos em um lance de raça de Viveros. O atacante ganhou na divida com Victor Gabriel, deixou Vitão na saudade e, com estilo, deslocou o goleiro rival antes de garantir o 3 a 1.

Viveros comemora gol do Atlético Nacional sobre o Inter em confronto da Libertadores Imagem: Reprodução/Instagram libertadoresbr

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL 3x1 INTER

Data e horário: 8 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Grupo F da Libertadores

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Jose Savorani (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Tesillo, Billy Arce, Román, Campuzano (ATN); Vitão, Lucca, Thiago Maia, Alan Patrick (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Viveros (ATN), aos 38 min do 1° tempo e aos 47 min do 2° tempo; Billy Arce (ATN), aos 9 min do 2° tempo; Alan Patrick (INT), aos 34 min do 2° tempo

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Cándido; Campuzano, Uribe (Asprilla), Cardona (Simon García), Hinestroza e Billy Arce (Rivero); Viveros (Morelos). Técnico: Javier Gandolfi

INTER: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando (Ricardo Mathias), Thiago Maia (Ronaldo), Bruno Henrique (Bruno Tabata) e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Roger Machado