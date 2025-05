Atlético-MG toma virada do Iquique e pode deixar ponta do grupo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, o Atlético-MG sofreu uma virada por 3 a 2 do Deportes Iquique, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. O Galo contou com gols de Rubens e Bernard, enquanto os donos da casa construíram o placar com gols de Álvaro Ramos (2) e Diego Orellana.

Desta maneira, o Atlético-MG manteve-se, provisoriamente, na liderança do Grupo H, com cinco pontos. Porém, o vice-líder Caracas, que tem a mesma pontuação, ainda joga nesta rodada e pode ultrapassar os mineiros. No momento, o Galo está na ponta por ter saldo de gols maior (3 a 1).

Por sua vez, o Iquique, diante da vitória em casa, subiu para terceiro lugar, com quatro unidades conquistadas. Foi a primeira vitória dos chilenos nesta edição de Sul-Americana.

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG volta aos gramados no domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena MRV, para encarar o Fluminense. Já o Deportes Iquique, no mesmo dia, mas às 13h30, pega o Deportes Antofagasta pela Copa do Chile.

OS GOLS

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 9 minutos do primeiro tempo. Fora da área, Rubens recebeu passe de Igor Gomes e finalizou, de canhota, no canto inferior direito da meta.

A reação do Deportes Iquique começou aos 34 minutos. Perto da bandeirinha de escanteio do lado direito, Diego Orellana cruzou para Álvaro Ramos, que venceu a marcação atleticana e testou no canto esquerdo de Everson.

Os chilenos viraram aos 7 minutos do segundo tempo. Puch, pela esquerda, avançou com velocidade, deixou a marcação para trás e cruzou na medida. Álvaro Ramos apareceu bem posicionado dentro da área e finalizou com precisão para o fundo das redes.

Aos 15 minutos, o Deportes Iquique aumentou a vantagem em casa. Pela esquerda, Marcelo Joquera cruzou para a área e Diego Orellana subiu para cabecear firme no canto inferior esquerdo de Everson, que não alcançou.

O Galo diminuiu aos 33 minutos. Bernard, na entrada da área, recebeu passe de Júnior Santos, driblou a marcação trazendo a bola para o pé direito e bateu no contrapé do goleiro Leandro Requena.