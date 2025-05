Athletico-PR empata com Chapecoense no final, mas chega ao 3º jogo sem vitória na Série B

A situação que está dramática, poderia ter piorado. Em jogo único, que abriu a sétima rodada na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR lutou para empatar por 1 a 1 com a Chapecoense na Ligga Arena, em Curitiba. Walter Clar marcou aos 44 do segundo tempo para os visitantes, mas Giuliano de pênalti deixou tudo igual aos 55. No primeiro tempo, Alan Kardec desperdiçou um outro pênalti. De qualquer forma, esse foi o terceiro jogo sem vitória do time paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O time segue sem técnico após a demissão de Maurício Barbieri.

Com isso, o Athletico-PR que começou muito bem essa Série B e chegou a liderar nas primeiras rodadas, segue ladeira abaixo na classificação. É nono colocado com dez, mas pode perder mais posições com o decorrer da rodada. A Chapecoense, por sua vez, tem a mesma pontuação e vem logo acima, em oitavo.

O duelo foi bastante disputado no primeiro tempo, com o Athletico-PR tendo mais posse de bola e criando as principais chances para abrir o placar. A melhor delas veio já aos 39 minutos. Patrick recebeu na área e bateu firme.

Aparentemente, o goleiro Léo Vieira iria fazer uma defesa tranquila, mas acabou levando um frango e vendo a bola passar debaixo dele. Mas, a bola bateu cuidadosamente na trave e saiu. Do outro lado, a Chapecoense apostou nos contra-ataques e tentou se arriscar como deu. Mas, o placar terminou mesmo com o empate sem gols na primeira etapa.

Na volta do intervalo, a Chapecoense chegou a balançar a rede logo aos seis minutos. Giovanni Augusto deu linda assistência para Mário Sérgio, que bateu de primeira para o gol. Mas, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento da atacante do time catarinense.

Já aos 21, o Athletico-PR teve a chance de pular na frente do placar, quando Tevis foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Alan Kardec foi para a cobrança e parou em bela defesa do goleiro Léo Vieira. Mas as emoções estavam reservadas para os instantes finais.

Aos 44 minutos, depois de um bate-rebate na área, Walter Clar pegou a sobra no lado esquerdo e soltou o pé. Mycael ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O tento vinha dando a vitória a Chapecoense. Mas, no apagar das luzes, aos 55, Tobia Figueiredo foi puxado por Everton depois de uma cobrança de escanteio e o árbitro marcou pênalti após analisar as imagens do VAR. Giuliano foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira (dia 16), a Chapecoense recebe o Cuiabá, às 19h, na Arena Condá. Já no sábado (dia 17), o Athletico-PR visita o Vila Nova, em Goiânia, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 CHAPECOENSE

ATHLETICO-PR - Mycael; Belezi, Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Giuliano) e Zapelli (João Cruz); Tevis, Renan Peixoto (Alan Kardec) e Luiz Fernando (Velasco). Técnico: João Correia (interino).

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Maílton (Everton), Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Silveira e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Márcio Júnior) e Giovanni Augusto (Jorge Jiménez); Marcinho (Ítalo) e Mário Sérgio (Dentinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Walter Clar, aos 44 minutos, e Giuliano, aos 55 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Felipinho e Velasco (Athletico-PR) e Everton e Márcio Júnior (Chapecoense).

RENDA - R$ 171.495,00.

PÚBLICO - 11.650 total.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).