Athletico-PR e Chapecoense fazem confronto direto na abertura da 7ª rodada da Série B

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta nesta quinta-feira com o duelo entre Athletico-PR e Chapecoense, às 21h35, na Ligga Arena, em Curitiba. O confronto marca o encontro de duas equipes que ainda buscam estabilidade na competição e tentam se aproximar dos líderes.

Apesar de ter iniciado o torneio como um dos principais candidatos ao acesso, o Athletico vive um momento conturbado. O time paranaense ocupa apenas a nona colocação, com nove pontos, e vem de uma dura derrota por 4 a 1 para o Botafogo-SP, em casa. A diretoria demitiu o técnico Maurício Barbieri após o revés e ainda não anunciou um substituto.

Do outro lado, a Chapecoense chega embalada pela vitória no clássico diante do Criciúma por 2 a 1. A equipe catarinense também soma nove pontos e ocupa a oitava posição, mas vê com otimismo a chance de se aproximar do G-4. O técnico Gilmar Dal Pozzo tem conseguido extrair um bom desempenho de um elenco considerado limitado no início da competição.

O retrospecto entre os dois clubes é equilibrado. Em 19 confrontos oficiais, foram 12 empates, quatro vitórias do Athletico e três da Chapecoense. A última vez que uma dessas equipes venceu esse duelo foi em 2018, quando a Chape fez 2 a 1 na Arena Condá.

A principal novidade no Athletico será no banco de reservas. Com a demissão de Maurício Barbieri, quem assume de forma interina é João Correia, técnico do time sub-20. O jovem comandante já passou por um estágio com José Mourinho, em experiência feita durante sua formação na Europa.

Em campo, o time terá mudanças. O zagueiro Habraão está suspenso após expulsão diante do Botafogo-SP. Em compensação, Palacios retorna à lateral-direita depois de cumprir suspensão. Já o atacante Isaac, também expulso, vinha sendo opção no banco e deve dar lugar a Alan Kardec, cotado para começar entre os titulares.

Do lado da Chapecoense, Gilmar Dal Pozzo deve manter a formação com três zagueiros, buscando dar continuidade ao equilíbrio defensivo demonstrado no clássico diante do Criciúma. A tendência é de repetição da escalação, sem mudanças na equipe titular.

"Temos margem para crescer dentro do sistema de jogo, tendo mais posse de bola, tornando a equipe mais compacta e atacando com mais efetividade", afirmou o treinador alviverde.