Após vitória, Zubeldía se torna o técnico do São Paulo com maior sequência invicta na Libertadores

Na última terça-feira, o São Paulo somou uma vitória importante na Copa Libertadores. O Tricolor bateu o Alianza Lima por 2 a 0, em solo peruano, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo D da competição. André Silva foi o autor dos dois gols do triunfo.

A noite foi ainda mais especial para o técnico Luis Zubeldía, que conseguiu um feito importante no comando da equipe. O argentino se tornou o treinador que levou o São Paulo a alcançar a sua maior sequência invicta na história da Libertadores.

Com o triunfo diante do Alianza Lima, o São Paulo de Zubeldía chegou a uma sequência invicta de 12 jogos na Libertadores. O comandante superou o recorde que anteriormente pertencia ao compatriota José Poy, que acumulou uma invencibilidade de 11 partidas no torneio em 1974.

A sequência de José Poy teve início no dia 30 de março de 1974 e foi quebrada em 16 de outubro daquele mesmo ano. A invencibilidade foi perdida na derrota por 2 a 0 para o Independiente-ARG, no jogo de volta da final da Libertadores, que culminou no vice-campeonato tricolor.

A invencibilidade de Zubeldía, por sua vez, está ativa desde a estreia do técnico pelo clube na Libertadores. O treinador esteve à beira do gramado pela primeira vez no dia 25 de abril de 2024, quando o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU, por 2 a 0, fora de casa.

Um ano se passou, e Zubeldía ainda não perdeu no comando do Tricolor pela competição continental. De lá para cá, foram 12 jogos, com sete vitórias e cinco empates - o que totaliza um aproveitamento de 72,2%. Foram 17 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Mais um triunfo, professor! ? ? O técnico Luis Zubeldía segue invicto pelo São Paulo em duelos pela CONMEBOL Libertadores: em 12 jogos, são sete vitórias e cinco empates. A sequência de invencibilidade é a maior de um treinador do clube no torneio, superando a do também... pic.twitter.com/xzsIbbQwdV ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2025

Neste recorte, o São Paulo de Zubeldía enfrentou os seguintes adversários: Barcelona de Guayaquil-EQU (duas vezes), Cobresal-CHI, Talleres-ARG (duas vezes), Nacional-PAR (duas vezes), Botafogo (duas vezes), Libertad-PAR e Alianza Lima-PER (duas vezes).

Zubeldía, inclusive, também está à frente de outros nomes históricos que comandaram o São Paulo na Libertadores, como Telê Santana (sequência invicta de 10 jogos) e Ricardo Gomes (invencibilidade de nove partidas).

A última derrota do Tricolor no tempo normal na Libertadores foi no dia 04 de abril de 2024, quando o técnico ainda era Thiago Carpini. Na ocasião, o time são-paulino foi superado pelo Talleres, fora de casa, por 2 a 1, pela fase de grupos do torneio internacional.

O São Paulo de Zubeldía ainda alcançou outro feito inédito: venceu todos os jogos da fase de grupos, fora de casa, pela primeira vez. Até aqui, a equipe tricolor está invicta na Libertadores e lidera o Grupo D, com dez pontos conquistados em quatro jogos.

Agora, o São Paulo terá duas partidas em casa para fechar a primeira fase da Libertadores. Antes disso, porém, o Tricolor entra em campo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e encara o Palmeiras, às 17h30 (de Brasília) deste domingo, na Arena Barueri.