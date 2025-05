Ankalaev debocha de Poatan ao 'assumir autoria' de invasão em redes sociais: "Eu que hackeei"

Desde que estabeleceu uma rivalidade direta com Alex Pereira, Magomed Ankalaev não perde uma oportunidade de alfinetar o brasileiro. E a mais recente prova disso foi evidenciada nesta semana. Após 'Poatan' desabafar contra o UFC, ameaçar se aposentar e posteriormente atrelar o posicionamento inesperado a um ataque cibernético em suas redes sociais, o campeão dos meio-pesados (93 kg) utilizou a polêmica para, de maneira irônica, 'assumir a autoria' do plano.

Através de sua conta no 'X' (antigo Twitter), mesma rede social em que Poatan fez a polêmica publicação e posteriormente alegou ter sido hackeado, Ankalaev provocou o brasileiro, sua mais recente vítima no octógono do UFC. O campeão russo, entretanto, deixou claro que segue aguardando o striker paulista para protagonizarem uma revanche imediata pelo cinturão da categoria.

"Fui eu que hackeei a conta dele. Não se preocupe, Alex. Estou te esperando. A única coisa hackeada foi o cérebro do Alex. Ele não é mais o campeão. Te aguardo, não se preocupe", escreveu o wrestler russo, em tom irônico, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Entenda o caso

A recente polêmica iniciou quando Poatan foi até às redes sociais para desabafar veementemente contra o UFC e ameaçar, inclusive, a pendurar as luvas. A publicação causou um verdadeiro alvoroço, visto que era um posicionamento inesperado do brasileiro, que nunca havia tido atritos com a empresa. Horas depois, o ex-campeão veio a público esclarecer a suposta desavença com a liga e, através de um vídeo, afirmou que foi alvo de um ataque 'hacker'.

Garantindo estar em bons termos com a alta cúpula do UFC, Poatan atribuiu o episódio a pessoas, em seu entendimento, mal-intencionadas. Mesmo após colocar panos quentes na situação, o ex-campeão se tornou um alvo de maior evidência e acabou sendo provocado por Ankalaev, que ironizou toda a situação passada pelo seu adversário.

Ankalaev vs Poatan

Magomed Ankalaev e Alex Poatan se enfrentaram pela primeira vez no último dia 8 de março, pela luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Na ocasião, o brasileiro entrou no octógono para defender seu cinturão meio-pesado, mas acabou sendo derrotado pelo rival russo na decisão unânime dos juízes, após cinco rounds de disputa. Agora, a expectativa é que os dois façam uma revanche que, segundo o novo campeão até 93 kg do Ultimate, pode acontecer em agosto.

It was me I hacked his account Don't worry, Alex. I'm waiting for you. ?

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) May 8, 2025

The only thing was hacked. It's Alex's brain. He's not a champion anymore. I'm waiting for you. Don't worry.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) May 8, 2025

