Allan destaca resiliência do Palmeiras em clássicos e projeta jogo contra o São Paulo

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras iniciou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após as atividades, o meio-campista Allan destacou a resiliência do Verdão em clássicos e projetou o Choque-Rei.

"Me dedico bastante nos treinos e nos jogos, e agora é trabalhar para manter esse bom desempenho. Domingo é mais um clássico. Sabemos jogar esses jogos e sabemos o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas o time está mais cascudo, bem unido e podemos fazer um bom jogo", declarou o atleta de 21 anos.

Além de buscar os três pontos, o time busca manter a invencibilidade que já dura sete confrontos contra o São Paulo, com três vitórias e quatro empates.

O último revés palmeirense no clássico ocorreu no dia 13 de julho de 2023, quando o Verdão foi superado por 2 a 1, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A derrota resultou na eliminação da equipe da competição.

Após classificação antecipada na Libertadores e em uma sequência de três vitórias seguidas, o Palmeiras tenta manter a confiança elevada para se manter na liderança do Brasileirão.

No momento, os comandados de Abel registram 16 pontos, seguidos pelo Red Bull Bragantino, que também tem 16, mas é superado nos critérios de desempate.

Palmeira e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.