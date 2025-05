Alan Patrick lamenta derrota do Inter na Libertadores: "Não conseguimos reter a bola"

O Internacional perdeu para o Atlético Nacional por 3 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot, em Medelín, na Colômbia. Alan Patrick, autor do gol do Colorado, lamentou o resultado, mas pregou confiança em na classificação.

"Foi um jogo difícil. Sofremos com o ritmo que eles colocaram, não conseguimos reter a bola. E a nossa equipe trabalha bem com a bola, mas hoje não conseguimos. Temos que trabalhar para melhorar isso. Mas restam dois jogos e vamos nos preparar para a gente buscar a classificação. Agora temos que pensar para frente. Já foi esse jogo, mas temos que tirar a lição para melhorar", disse Alan Patrick, após o duelo.

Em uma noite infeliz nesta quinta-feira, o Colorado viu Kevin Viveros (2) e Billy Arce, ex-Santos, marcarem para os mandantes e embolarem, ainda mais, o grupo.

Desta maneira, o Internacional deixa a zona de classificação às oitavas da Libertadores e, com cinco pontos, cai para a terceira posição do Grupo F, liderado pelo Bahia (7). Já o Atlético Nacional, que acumula seis unidades, pula para a vice-liderança. O Nacional do Uruguai, que tem quatro, é o lanterna da chave.

Antes de enfrentar o Nacional no meio da próxima semana, o Internacional volta aos gramados, no domingo (11), para enfrentar o Botafogo, às 20h (de Brasília). O jogo, válido pela oitava rodada do Brasileirão, acontece no Nílton Santos. O Atlético Nacional, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o Llaneros, pelo Campeonato Colombiano.