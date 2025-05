Abel quer manter "pegada" no Palmeiras mesmo com classificação antecipada: "Não dá para tirar o pé"

O Palmeiras já está nas nas oitavas de final da Libertadores. A equipe conquistou essa vaga com antecedência depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai. Estêvão e Vitor Roque anotaram os gols do jogo.

Com quatro vitórias em quatro rodadas, o Palmeiras soma 12 pontos e já tem a liderança do Grupo G garantida. Mas, para o técnico Abel Ferreira, mesmo com a classificação assegurada na melhor colocação, a equipe não deve tirar o pé do acelerador.

"Em relação à classificação e aos planos, o que temos que fazer é continuar. Não dá para tirar o pé do acelerador. Temos que continuar com o acelerador a fundo, preparando a equipe, rodar os jogadores que tivermos que rodar. E, acima de tudo, continuar assim. Queremos continuar com o hábito de ganhar. Quando não der para ganhar, ter a capacidade de dar uma resposta no jogo seguinte. Isso que vamos continuar fazendo, independentemente se já passamos ou não. Ainda faltam dois jogos e vamos preparar um de cada vez. O próximo já é daqui a três dias e temos que preparar, não há outra forma", declarou Abel.

O Verdão ainda tem mais dois compromissos para fechar a fase de grupos, ambos no Allianz Parque ainda neste mês: contra Bolívar e Sporting Cristal. O treinador também avaliou o desempenho da equipe durante o jogo e cobrou o que podia ter sido feito de melhor.

"Acho que entramos muito bem no jogo, conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor, criamos oportunidades, fizemos um gol, podíamos na primeira parte ir para intervalo com um placar mais alargado. Acho que conseguimos tapar os caminhos do Cerro Porteño, o que conseguiram foram escanteios. Depois, na segunda parte, a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo e a criar", disse.

"Para além de tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era fazer 2 a 0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até o fim que podia empatar o jogo. Inclusive mandou uma bola na trave. Depois acabamos por fazer o gol muito tarde. Foi um bom jogo da nossa equipe, mas se tivesse melhorar, era ter feito mais cedo, porque ia nos dar outra tranquilidade e segurança para o jogo", finalizou o treinador.

Mas, antes de pensar novamente em Libertadores, o Palmeiras vira a chave e passa a focar novamente na disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Verdão recebe o São Paulo, na Arena Barueri, pela oitava rodada da competição. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).