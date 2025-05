Abel elogia evolução de Giay no Palmeiras e brinca: "Espero que o treinador da Argentina esteja distraído

Agustin Giay tem dado a volta por cima no Palmeiras nesta temporada depois de terminar o ano tendo a contratação questionada. O lateral direito aproveitou a onda de lesões dos veteranos Mayke e Marcos Rocha e se firmou no setor. Após a vitória sobre o Cerro Porteño, Abel Ferreira elogiou a evolução do jovem e brincou sobre a possibilidade de convocação do atleta à seleção argentina.

"Temos um lateral que constrói de trás para frente. Já falei sobre ele na última entrevista. Os mesmo que criticam são os mesmos que o elogia. Ele deve manter os pés no chão, fazer o trabalho dele. É um jogador muito jovem e espero que o treinador da Argentina esteja distraído e não o convoque", disse o treinador.

Giay chegou ao Palmeiras em julho de 2024, contratado do San Lorenzo, da Argentina, time que o revelou. O Palmeiras pagou aos argentinos US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões na época). Ele não deu resposta de imediato e foi questionado após 18 jogos, sendo 16 como titular.

Logo no começo da temporada, Giay disputou os quatro primeiros jogos pelo Campeonato Paulista, mas depois "sumiu" e viveu um jejum de nove jogos, voltando a atuar apenas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele aproveitou a sequência sem os lesionados Mayke e Marcos Rocha e, finalmente, mostrou a que veio.

Contra o Cerro Porteño, o lateral direito disputou seu oitavo jogo seguido como titular, o 15° no ano. Além do bom desempenho em solo paraguaio, o camisa 4 ficou marcado por um lance na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no domingo, quando salvou uma bola em cima da linha, de bicicleta, após falha de Weverton na saída.

Apesar da brincadeira de Abel Ferreira sobre a seleção da Argentina, o lateral ainda não convocado nenhuma vez para a seleção principal, hoje comandada por Lionel Scaloni. Por outro lado, teve destaque no sub-20, sendo, inclusive, capitão da equipe no Mundial da categoria, em 2023.

Voltando a ser opções para Abel, Mayke e Marcos Rocha reencontram Giay mais firme e terão que brigar pela vaga. Enquanto a dupla ganha ritmo. Giay deve seguir como titular na equipe para o clássico contra o São Paulo que acontece pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.