Zubeldía iguala melhor sequência no São Paulo e põe à prova contra carrasco

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía igualou, com a vitória sobre o Alianza Lima, sua maior sequência invicta desde que chegou ao São Paulo: 12 jogos. Agora, ele coloca a marca à prova contra o Palmeiras, o último time que venceu o Tricolor.

O que aconteceu

O São Paulo não perde desde a eliminação no Campeonato Paulista, em março. A partida ficou marcada por polêmico pênalti em cima de Vitor Roque.

Na atual sequência, Zubeldía tem cinco vitórias e sete empates, um aproveitamento de 61% dos pontos disputados (22 conquistados em 36 possíveis). O São Paulo soma seis empates no Brasileirão e um na Libertadores; venceu três jogos da competição continental, um na Copa do Brasil e um no Brasileirão.

A marca antiga data da chegada de Zubeldía ao comando técnico do São Paulo. Naquela oportunidade, ele também ficou 12 jogos invicto desde sua estreia até a derrota para o Cuiabá.

Em 2024, porém, o aproveitamento foi melhor: 77% dos pontos em disputa. Zubeldía somou oito vitórias e quatro empates, 28 dos 36 pontos em disputa.

A invencibilidade atual será posta à prova neste domingo no clássico contra o Palmeiras. O jogo tem mando do rival, mas está marcado para Barueri e não para o Allianz Parque.