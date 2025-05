Vojvoda destaca goleada do Fortaleza sobre o Colo-Colo pela Libertadores: "Temos que valorizar"

Na noite desta terça-feira, o Fortaleza goleou o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 0, pela quarta rodada da Copa Libertadores, no Castelão. O técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou o desempenho do Leão do Pici, principalmente no primeiro tempo, e os quatro gols marcados.

"Acho que fizemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, que conseguimos uma boa diferença. Acho que o time encaixou bem a pressão e pressionamos os principais jogadores do Colo-Colo. A partir disso, nosso jogo evoluiu no campo. Conseguimos os gols, que é o importante. Quatro gols numa partida internacional, jogando com um time como o Colo-Colo, temos que valorizar isso", disse Juan Pablo Vojvoda em entrevista coletiva.

Com gols de Breno Lopes, Marinho e Deyverson, o Fortaleza abriu 3 a 0 no placar, ainda no primeiro tempo. Já na reta final da partida, Juan Martín Lucero anotou o quarto gol e fechou a goleada da equipe nordestina.

Com a vitória, o Fortaleza assumiu a vice-liderança do grupo E na Copa Libertadores, com sete pontos, empatado com o Racing-ARG, que leva a melhor no saldo de gols. O Colo-Colo é o lanterna da chave, com dois pontos.

Fortaleza volta a vencer

A goleada diante do Colo-Colo foi a primeira vitória do Fortaleza nos últimos nove jogos. A equipe vinha de três derrotas e seis empates no período.

"Vou falar a mesma coisa de quando as coisas não acontecem como esperado, quando perdemos para o Racing ou nessa sequência sem conseguir ganhar. Eu confio no trabalho. Me apoio no trabalho do dia a dia. Confiamos no trabalho e melhoramos o que precisávamos melhorar. Aceitamos as críticas que podem nos ajudar. E, a partir daí, voltar a construir a autoconfiança que precisávamos", comentou.

Agora, o próximo jogo do Fortaleza pela Copa Libertadores acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético Bucaramanga-COL, pela quinta rodada, no Castelão.

Antes disso, a equipe nordestina volta a campo neste sábado, às 16 horas, quando recebe o Juventude, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Castelão. O Leão do Pici ocupa a 17ª posição, com sete pontos. O clube Jaconero é o 15º colocado, com sete pontos.

"Um jogo muito importante, sabemos nossa realidade no Brasileirão. É um jogo importante porque o Brasileirão significa muito para todos os times e também para nós. Depois, o Atlético Bucaramanga, que pode definir ou encaminhar a definição. Mas é jogo a jogo", projetou Vojvoda.