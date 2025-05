Vivendo má fase, Santos tem seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

O Santos vive, possivelmente, uma de suas piores fases nos últimos anos. No último fim de semana, o Peixe foi derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, e amargou o quarto jogo consecutivo sem vencer na temporada.

O Alvinegro Praiano não sabe o que é vencer desde o último dia 16 de abril, quando bateu o Atlético-MG, por 2 a 0, na Vila Belmiro. De lá para cá, entre a saída de César Sampaio e a chegada do técnico Cléber Xavier, foram três derrotas e um empate entre todas as competições.

Vivendo um mau momento, o Santos faz, inclusive, o seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos. A competição nacional é disputada em tal formato desde 2003.

Neste momento, o Peixe é o vice-lanterna da Série A. O clube da Baixada Santista tem somente quatro pontos - apenas o Sport tem menos, com dois. A equipe praiana faz campanha de cinco derrotas, com apenas uma vitória e um empate.

Um fator que chama a atenção no início ruim do Santos no Brasileirão é o alto número de gols sofridos. Até o momento, o setor defensivo foi vazado dez vezes em sete partidas. Em quase todos os jogos nesta edição do torneio, o Peixe sofreu dois gols.

Brazão na atividade ? pic.twitter.com/nfMLsfRsg5 ? Santos FC (@SantosFC) May 6, 2025

O péssimo começo do Peixe na Série A preocupa a torcida, uma vez que é pior do que o início de 2023, ano do rebaixamento. Naquela edição da competição, o time tinha 11 pontos nas primeiras sete rodadas, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Na atual temporada, são sete pontos a menos.

Outro começo ruim de campeonato do Alvinegro Praiano aconteceu em 2018. Em tal ano, nos primeiros sete jogos pelo Brasileirão, a equipe da Baixada somou somente seis pontos. Foi uma campanha inicial com as mesmas cinco derrotas de 2025, mas com duas vitórias.

Agora, o técnico Cléber Xavier tem a missão de recuperar a confiança do Santos para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Para isso, o treinador terá a semana livre e pode aproveitá-la para implementar sua filosofia de jogo, já que teve poucos treinos desde que chegou ao clube.

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos volta aos gramados nesta segunda-feira, quando enfrenta o Ceará, em casa. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), pela oitava rodada da competição nacional.